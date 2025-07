Piastri vence F1 na Bélgica e aumenta vantagem sobre Lando Norris

Oscar Piastri venceu este domingo o Grande Prémio da Bélgica de F1, superando Lando Norris, o colega da McLaren, em pista e aumentando para 16 pontos a vantagem no campeonato de pilotos. Charles Leclerc, da Ferrari, voltou aos pódios, com um terceiro lugar.

A corrida começou quase 1h30 depois da hora marcada, com a Federação Internacional do Automóvel (FIA) a esperar que o sol aparecesse para evitar os potenciais problemas da chuva — principalmente a falta de visibilidade na zona mais rápida do circuito, logo após a sequência das curvas Eau Rouge e Raidillon, que facilmente se torna perigosa na Fórmula 1 (e não só).

Durante as voltas de formação antes da partida, em que os pilotos foram percebendo as condições enquanto circulavam atrás do Safety Car, Lando Norris — que era o primeiro na estrada, tendo sido mais rápido na qualificação — foi-se mostrando o menos seguro sobre as condições de pista (que não secava de forma uniforme), preferindo adiar o momento da bandeira verde.