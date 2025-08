Verstappen fica na Red Bull para 2026. "Algumas pessoas na F1 gostam de criar drama"

Max Verstappen confirmou finalmente que vai continuar a ser piloto da Red Bull em 2026. O neerlandês, tetracampeão de F1, afirmou esta quinta-feira que "sempre foi claro" onde ia conduzir no próximo ano, depois de meses de especulações sobre uma potencial mudança para a Mercedes.

"Já estou a discutir com a equipa os planos, as coisas que queremos mudar no próximo ano, portanto isso significa que vou ficar com a equipa no próximo ano", confirmou Max Verstappen em declarações ao canal oficial da Fórmula 1, no dia anterior ao início do Grande Prémio da Hungria, no circuito de Hungaroring, em Budapeste. O piloto acrescentou ser "tempo de parar todos os rumores, e para mim sempre foi claro que ia ficar".

Verstappen tem um contrato de vários anos com a Red Bull — cuja liderança acabou de mudar pela primeira vez em 20 anos da equipa —, que se estima ir até 2028. O contrato inclui uma cláusula que permite a rescisão, por iniciativa do piloto, caso chegue à pausa de verão fora dos primeiros três lugares do campeonato de pilotos. Mas, com a mudança completa dos carros em 2026, era improvável que Verstappen arriscasse mudar de equipa sem saber como vai ser a ordem competitiva com as novas regras — o que só é possível a partir da primeira corrida de 2026.