Lando Norris e a abertura sobre saúde mental: "Só estou a tentar ser eu mesmo"

Lando Norris chegou à Fórmula 1 em 2019, ficando rapidamente conhecido pelos risos em entrevistas e conferências de imprensa. Mais tarde, durante a pandemia, começou a falar sobre a própria saúde mental nos longos diretos que fazia nas redes sociais, a partir de casa. Desde aí que o britânico, atualmente a disputar o título com o colega da McLaren, Oscar Piastri, passou a ser uma espécie de embaixador do tema da saúde mental — até pela honestidade por vezes brutal nas entrevistas após uma corrida menos boa. É raro ver honestidade sobre as dificuldades em lidar com os processos mentais internos, e o impacto que isso pode ter no dia a dia, num desporto de alta competição como a F1. Norris já viu esta honestidade ser rotulada de fraqueza por Helmut Marko, o ex-piloto que é conselheiro da Red Bull, e voltou a ser questionado, nas preparações para o Grande Prémio da Hungria, sobre o quão importante é ser honesto quando o que diz pode ser usado contra ele mesmo — algo para que o ex-parceiro na McLaren, Carlos Sainz, avisou esta sexta-feira.

"É complicado. Não sei se é sobre importância. Não é como se estivesse a tentar ser assim porque acho que é importante", respondeu o jovem de 25 anos aos jornalistas, acrescentando: "só estou a tentar ser eu mesmo e prefiro ser eu mesmo do que ser uma coisa que não sou". "Prefiro fazer o que gosto na minha vida e sentir que fiz o que me apeteceu fazer na minha vida em vez de fingir que sou outra pessoa ou tentar fingir que sou o piloto que toda a gente acha que precisas ou tens de ser", apontou o britânico, referindo que "muitas pessoas gostam de definir esses estereótipos e algumas coisas são provavelmente corretas e melhores". "Eu só quero aproveitar o meu tempo aqui", continuou. "Trabalho muito. Faço tudo o que posso para ganhar corridas e tentar ser o melhor, mas é isso. Além disso, estou aqui para aproveitar a minha vida, partilhá-la com outros e tentar ficar no topo do pódio, e tento manter as coisas simples assim". "Sempre fui muito duro comigo mesmo" Em 2024, Lando Norris admitiu, no Grande Prémio de Itália, que ainda era afetado pelo nervosismo antes de momentos importantes num fim de semana. "Ainda fico tão nervoso para a qualificação e as corridas", descreveu o piloto, que "mal como alguma coisa nos domingos" e tem dificuldade "em beber alguma coisa" — o que é particularmente crítico para os pilotos de F1, que estão constantemente a repor os líquidos perdidos enquanto conduzem, e ingerem muitas calorias (principalmente hidratos de carbono) antes de uma corrida. "Sempre fui muito duro comigo mesmo, porque nunca fui duro com ninguém", explicou Norris este ano sobre a honestidade que demonstra muitas vezes em entrevistas. "Sempre trabalhei em mim mesmo mais do que culpei alguém, e isso fez de mim a pessoa que sou".