Apontou para terceiro, saiu-lhe a "pole". Leclerc foi o mais rápido na qualificação na Húngria

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, venceu a qualificação do Grande Prémio da Húngria de Fórmula 1 e vai partir da "pole position" no domingo.

O piloto da equipa italiana registou a volta mais rápida em 1:15.372, surpreendendo os dois McLaren que têm dominado o campeonato esta temporada. Oscar Piastri partirá da segunda posição da grelha, tendo sido 0.026s mais lento do que Leclerc. Lando Norris foi terceiro a 0,041s.

"Toda a qualificação foi muito difícil. Foi complicado para passar à Q2 e à Q3, depois das condições mudaram e sabia que tinha de fazer uma volta limpa para tentar ser terceiro. Nem acredito, honestamente estou sem palavras. É provavelmente uma das melhores poles da minha carreira porque é tão inesperado", disse Leclerc.

George Russell foi o melhor dos restantes. O britânico da Mercedes, também muito próximo, a 0,053s de distância do tempo de Leclerc.

Foi um dia bom também para a Aston Martin, com Alonso no 5.º lugar e Lance Stroll no 6.º. O campeão em título Max Verstappen, da Red Bull, continua a viver uma temporada difícil e foi 8.º.

Dia difícil para o colega de Leclerc, o histórico Lewis Hamilton, que partirá apenas da 12.º posição.