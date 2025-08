Hamilton: "Sou inútil, a equipa provavelmente precisa de mudar de piloto"

Hamilton, de 40 anos, chegou este ano à Ferrari depois de uma longa ligação de sucesso à Mercedes. O britânico tem sete títulos de campeão e 105 vitórias, mas os tempos dourados terminaram com a ascenção de Max Verstappen a partir de 2021.

À exceção de um Grande Prémio, na China, Hamilton esteve sempre nos pontos em todas as corridas, mas ainda não conseguiu subir ao pódio esta temporada.

Ainda assim, o desempenho de Hamilton não está muito atrás do colega Leclerc. O britânico é sexto na classificação de pilotos, com 109 pontos, apenas a 30 do monegasco, que está no quinto lugar.