Kalle Rovanperä conquista vitória histórica no Rali da Finlândia

O piloto finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) venceu o Rali da Finlândia, nona prova do Campeonato do Mundo, que é agora comandado pelo galês Elfyn Evans (Toyota Yaris).

Numa prova inteiramente dominada pela Toyota, Rovanperä terminou com o tempo de 2:21.51,4 horas, naquela que foi a sua primeira vitória caseira, deixando na segunda posição o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), a 39,2 segundos, e o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) em terceiro, a 45,1.

Rovanperä terminou a prova com uma velocidade média de 129,95 quilómetros por hora, a mais elevada de sempre numa prova do WRC.

“É um sentimento incrível. Já tínhamos estado perto [da vitória] algumas vezes e eu senti que o devíamos fazer este ano”, sublinhou o finlandês, garantindo que pilotou “no limite todo o fim de semana”.

O quarto lugar de Elfyn Evans e o quinto do finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris) deram um ‘jackpot’ à Toyota, que dominou por completo e viu Rovanperä conseguir a pontuação máxima (35 pontos) – enquanto vencia pela primeira vez diante dos seus conterrâneos -, ao mesmo tempo em que Evans recuperou o comando do campeonato.

Desde o Rali de Portugal de 1990, quando a Lancia ocupou os cinco primeiros lugares, que esse facto não se repetia no Campeonato do Mundo. O ponto em comum é Juha Kankkunen, que em 1990 foi o piloto vencedor em Portugal e hoje é o responsável pela equipa da Toyota no WRC.

Foi um fim de semana em cheio para a marca japonesa, ao passo que a Hyundai se afundou em erros próprios e azares.

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) foi o sexto classificado, depois de um furo no sábado lhe ter custado um lugar no pódio. Mas, o belga, atual campeão do mundo em título, hoje voltou a ser batido pelos Toyota no ‘super sunday’, o super-domingo instituído este ano e que dá cinco pontos aos cinco mais rápidos da última etapa.

Do mesmo mal enfermou o francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20), que também perdeu o pódio por um furo no sábado.

Já o estónio Ott Tänak (Hyundai i20), que chegou a esta ronda na liderança do campeonato, afundou-se na classificação devido a uma penalização de cinco minutos por ter atropelado um comissário na sexta-feira. Ainda conseguiu recuperar até ao 10.º lugar e marcar um ponto, mas não foi o suficiente para manter a liderança do WRC.

Elfyn Evans, que foi quarto no ‘super-domingo’ (dois pontos) e quinto na ‘power stage’ (um ponto), recuperou o comando do Mundial, agora com 176 pontos, mais três do que Kalle Rovanperä, que subiu ao segundo lugar.

Sébastien Ogier, que anunciou que irá disputar as restantes provas até final do campeonato e tentar lutar pelo título, é terceiro, com 163 pontos, os mesmos de Ott Tänak, que é quarto.

Entre os construtores, lidera a Toyota, com 458, contra os 371 da Hyundai.

Segue-se o Rali do Paraguai, de 28 a 31 de agosto.