Norris vence na Hungria e mantém corrida tensa pelo título de Fórmula 1

O britânico Lando Norris, da McLaren, venceu o Grande Prémio da Hungria, à frente do colega de equipa Oscar Piastri.

Os dois pilotos que estão a lutar pelo título levaram uma luta até ao final, mas foi o britânico que saiu na frente. Piastri tentou uma última ultrapassagem na primeira curva da penúltima volta, mas Norris conseguiu resistir.



George Russell, da Mercedes, fechou o pódio, enquanto que Charles Leclrec, da Ferrari, que surpreendeu ao conseguir a "pole position" acaba por cair do pódio e ficar no quarto posto.

O campeão do mundo em título voltou a ter um mau dia e ficou na nona posição.

O australiano Oscar Piastri continua na frente do campeonato com 266 pontos, mais 16 do que Lando Norris, que vem a encurtar distâncias.

Norris venceu três das últimas quatro corridas - Áustria, Reino Unidos e agora Hungria -, sendo que Piastri venceu apenas na Bélgica. O britânico conquistou a sua nona corrida.