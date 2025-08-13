Menu
  • Bola Branca 18h17
  • 14 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

MotoGP

Miguel Oliveira confiante em bons resultados”

13 ago, 2025 - 18:07

Mundial regressa na Áustria depois de três semanas de férias.

A+ / A-

O piloto Miguel Oliveira está confiante que os resultados vão melhorar na segunda parte da temporada de MotoGP.

"As últimas provas foram difíceis, não vou esconder isso, mas estou confiante de que podemos alcançar bons resultados tanto na Áustria como na Hungria. Serão dois desafios muito diferentes — um é uma pista que não conhecemos e o outro é, no papel, um pouco difícil para a Yamaha — mas estamos otimistas", disse Miguel Oliveira, em declarações à Prima Pramac.

O português conseguiu apenas seis pontos na primeira parte da época.

O Mundial de MotoGP regressa esta semana com o Grande Prémio da Áustria, após três semanas de interregno.

