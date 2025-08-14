Menu
McLaren vai leiloar futuros carros de F1, IndyCar e Mundial de Resistência

14 ago, 2025 - 18:25 • João Pedro Quesado com Reuters

Vencedor do próximo carro de F1 vai ter de esperar até 2028 para o receber. A McLaren é a única equipa a vencer a "Tripla Coroa", que envolve o Grande Prémio do Mónaco, as 500 Milhas de Indianápolis e as 24 Horas de Le Mans.

A+ / A-

Leilões há muitos, mas poucos são de carros que ainda não existem. A McLaren anunciou esta quinta-feira que vai leiloar carros futuros a 5 de dezembro, em Abu Dhabi, antes do último Grande Prémio de F1 da temporada de 2025.

O leilão vai incluir o carro de Fórmula 1 de 2026, que vai ser pilotado ou por Lando Norris ou por Oscar Piastri, e o carro de Pato O'Ward nas 500 Milhas de Indianápolis de 2026 (na IndyCar), tal como o primeiro hipercarro da McLaren no Campeonato Mundial de Resistência (WEC).

O presidente executivo da McLaren, Zak Brown, diz que o leilão é a primeira vez que um futuro carro de Fórmula 1 vai ser vendido antes de ser revelado ao público.

Lando Norris e a abertura sobre saúde mental: "Só estou a tentar ser eu mesmo"

Fórmula 1

Lando Norris e a abertura sobre saúde mental: "Só estou a tentar ser eu mesmo"

O britânico da McLaren já foi criticado por mostra(...)

O carro de 2026, ainda sem nome, será provavelmente o MCL40 — o monolugar deste ano é o MCL39 —, será o primeiro da equipa na nova era na Fórmula 1, com uma grande mudança nos regulamentos técnicos, tanto a nível aerodinâmico como de motor.

O vencedor vai ter de esperar até 2028 para receber o monolugar, com um carro de exposição de 2025 oferecido em regime de leasing até então. O vencedor do leilão também terá acesso à sede da McLaren, em Woking.

Os outros carros serão entregues após o fim dos respetivos campeonatos, com programas VIP semelhantes — incluindo acesso ao paddock de cada campeonato, e convites para lançamentos de futuros carros de estrada da McLaren.

A McLaren é a única equipa a vencer a "Tripla Coroa" do desporto motorizado, que envolve o Grande Prémio do Mónaco, as 500 Milhas de Indianápolis e as 24 Horas de Le Mans.

McLaren vs Ferrari. 16 anos depois, históricas da F1 voltam a disputar um título

Fórmula 1

McLaren vs Ferrari. 16 anos depois, históricas da F1 voltam a disputar um título

Barack Obama ainda estava a dois dias de ser eleit(...)

