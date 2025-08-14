Montenegro anuncia regresso da Fórmula 1 ao Algarve em 2027

O primeiro-ministro Luís Montenegro anuncia o regresso da Fórmula 1 ao Algarve em 2027.

"Uma das circunstâncias que mais contribui para a promoção desta região são os grandes eventos. Assegurámos a realização do MotoGP, a prova mãe do motociclismo a nível mundial para 2025 e 2026. E estou em condições de vos dizer que temos tudo pronto para formalizar o regresso da Fórmula 1 ao Algarve no próximo ano, em 2027. Estes eventos implicam algum esforço financeiro por parte do governo, mas têm um retorno quer financeiro direto, quer indireto de promoção que valem, sinceramente, a pena", disse.

O líder do PSD falou na Festa do Pontal do partido, no Algarve, a habitual rentrée política dos soclal-democratas.

Desde 2021 que o "circo" da Fórmula 1 não vinha ao Algarve. Lewis Hamilton foi o último vencedor.