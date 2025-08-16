Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 15 ago, 2025
MotoGP

Marc Marquez ganha sprint na Áustria

16 ago, 2025 - 17:04

Miguel Oliveira terminou em 18.º lugar.

O espanhol Marc Marquez continua a dominar o campeonato de MotoGP e este sábado foi o mais rápido na corrida sprint do Grande Prémio da Áustria.

Em segundo lugar ficou o seu irmão Alex Marquez e em terceiro o também espanhol Pedro Acosta.

Já o português Miguel Oliveira não teve uma corrida feliz e terminou no 18.º lugar, o último entre os que terminaram.

Pecco Bagnaia e Raul Fernandez não concluíram devido a problemas técnicos nas motos.

A corrida principal está marcada este domingo a partir das 13h00.

