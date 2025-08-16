Marc Marquez ganha sprint na Áustria

16 ago, 2025 - 17:04
O espanhol Marc Marquez continua a dominar o campeonato de MotoGP e este sábado foi o mais rápido na corrida sprint do Grande Prémio da Áustria.
Em segundo lugar ficou o seu irmão Alex Marquez e em terceiro o também espanhol Pedro Acosta.
Já o português Miguel Oliveira não teve uma corrida feliz e terminou no 18.º lugar, o último entre os que terminaram.
Pecco Bagnaia e Raul Fernandez não concluíram devido a problemas técnicos nas motos.
A corrida principal está marcada este domingo a partir das 13h00.