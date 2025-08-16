Miguel Oliveira e o “dia difícil” na Áustria

O piloto Miguel Oliveira teve um dia difícil na corrida sprint do Grande Prémio da Áustria e terminou no 18.º lugar.

"Esperava um dia difícil, mas honestamente acabou por ser ainda mais difícil, especialmente porque não havia nada a fazer para melhorar a situação”, disse.

O português da Prima Pramac tenta uma explicação sobre o que aconteceu: “A minha primeira impressão leva-me a crer que tínhamos um pneu com defeito, porque estava a patinar mesmo em travagem, até à sexta mudança. Tive muita dificuldade em parar a moto e, fizesse o que fizesse - mudar de linha ou tentar ser mais suave com a moto -, não havia qualquer reação à mudança de ângulo”.

“É muito frustrante acabar o dia assim. Vamos tentar manter-nos positivos para amanhã, mas estou à espera de mais uma corrida difícil", acrescenta.

A corrida principal está marcada para as 13h00 deste domingo.