  Bola Branca 18h14
  15 ago, 2025
Marc Márquez faz sexta dobradinha e reforça liderança

17 ago, 2025 - 15:45

Miguel Oliveira terminou em 17.º lugar.

O espanhol Marc Márquez venceu a sexta corrida consecutiva da época e reforça a liderança do Mundial.

Na segunda posição terminou Fernín Aldeguer, o rookie, à frente de Marco Bezzecchi.

De recordar que o mais velho dos Márquez já tinha ganho a corrida sprint.

O português Miguel Oliveira terminou no 17.º lugar. A Yamaha não está numa boa fase, as quatro motos terminaram nos últimos lugares da corrida.

A prova teve apenas dois desistentes.

No Mundial, Marc Márquez é ainda mais primeiro, fugindo ao irmão, que fez apenas 10.º lugar depois de ter sido obrigado a cumprir uma “long lap” no circuito austríaco.

O campeonato prossegue já na próxima semana, no circuito de Balaton Park na Hungria.

