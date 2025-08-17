Marc Márquez faz sexta dobradinha e reforça liderança

17 ago, 2025 - 15:45
O espanhol Marc Márquez venceu a sexta corrida consecutiva da época e reforça a liderança do Mundial.
Na segunda posição terminou Fernín Aldeguer, o rookie, à frente de Marco Bezzecchi.
De recordar que o mais velho dos Márquez já tinha ganho a corrida sprint.
O português Miguel Oliveira terminou no 17.º lugar. A Yamaha não está numa boa fase, as quatro motos terminaram nos últimos lugares da corrida.
A prova teve apenas dois desistentes.
No Mundial, Marc Márquez é ainda mais primeiro, fugindo ao irmão, que fez apenas 10.º lugar depois de ter sido obrigado a cumprir uma “long lap” no circuito austríaco.
O campeonato prossegue já na próxima semana, no circuito de Balaton Park na Hungria.