Sete vezes Márquez, Miguel Oliveira nos pontos

O espanhol Marc Márquez continua a dominar o Mundial de MotoGP e, este domingo, venceu o Grande Prémio da Hungria.

É a décima vitória da temporada, a sétima consecutiva.

No pódio ficaram também Pedro Acosta e Marco Bezzecchi.

Já Miguel Oliveira terminou a corrida no novo circuito de Balaton Park no 12.º lugar, o melhor resultado da época.

A próxima corrida vai ser já no próximo fim de semana em Barcelona.

Entretanto, o futuro de Oliveira na MotoGP não está garantido para a próxima temporada. A saída da Yamaha parece certa.