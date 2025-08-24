Menu
MotoGP

Sete vezes Márquez, Miguel Oliveira nos pontos

24 ago, 2025 - 15:56

A próxima corrida vai ser em Barcelona.

A+ / A-

O espanhol Marc Márquez continua a dominar o Mundial de MotoGP e, este domingo, venceu o Grande Prémio da Hungria.

É a décima vitória da temporada, a sétima consecutiva.

No pódio ficaram também Pedro Acosta e Marco Bezzecchi.

Já Miguel Oliveira terminou a corrida no novo circuito de Balaton Park no 12.º lugar, o melhor resultado da época.

A próxima corrida vai ser já no próximo fim de semana em Barcelona.

Entretanto, o futuro de Oliveira na MotoGP não está garantido para a próxima temporada. A saída da Yamaha parece certa.

