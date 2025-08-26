Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Cadillac aposta na experiência de Bottas e Pérez para a estreia na Fórmula 1

26 ago, 2025 - 13:06 • Eduardo Soares da Silva

Juntos, os dois pilotos já participaram em mais de 500 grande prémios e conquistaram 16. Estiveram em eras de sucesso da Mercedes e da Red Bull.

A+ / A-

A Cadillac anunciou o finlandês Valtteri Bottas e o mexicano Sergio Pérez como os pilotos que vão correr pela nova equipa que se estreia na Fórmula 1 em 2026.

A equipa americana aposta na experiência dos dois pilotos de 35 anos. Juntos, contam com 527 corridas disputadas na Fórmula 1 e venceram um total de 16 grande prémios.

Bottas é, atualmente, o piloto de reserva da Mercedes, depois de 13 anos seguidos na grelha, tendo passado pela Williams, Mercedes, Alfa Romeo e Kick. O finlandês fez parte da era vencedora da Mercedes e venceu dez corridas e conta com 67 pódios.

Cadillac, a nova equipa da F1 em 2026: pronta para ficar em último, com inspiração no programa lunar

Fórmula 1

Cadillac, a nova equipa da F1 em 2026: pronta para ficar em último, com inspiração no programa lunar

Dez anos depois, a Fórmula 1 vai ter outra vez uma(...)

"Senti algo diferente desde a primeira vez que falei com a Cadillac. Um projeto ambicioso, mas ao mesmo tempo com os pés na terra. Há uma visão a longo prazo e não é todos os dias que podes fazer parte de um projeto desde o dia um e ajudar a moldá-lo", afirmou o finlandês.

Já o mexicano Pérez também ficou fora da grelha esta temporada, depois de passagens pela Red Bull, Racing Point, McLaren Mercedes e Sauber. Pérez venceu seis corridas e conseguiu 39 pódios.

"Contratar dois pilotos tão experientes como o Bottas e o Checo é uma forte declaração de interesses. Eles já viram de tudo e sabem o que é preciso para ter sucesso na Fórmula 1", disse o diretor da equipa, Graeme Lowdon.

A entrada da Cadillac na Fórmula 1 representa o alargar da grelha de partida para lá dos 20 pilotos pela primeira vez desde 2017.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?