Cadillac aposta na experiência de Bottas e Pérez para a estreia na Fórmula 1

Bottas é, atualmente, o piloto de reserva da Mercedes, depois de 13 anos seguidos na grelha, tendo passado pela Williams, Mercedes, Alfa Romeo e Kick. O finlandês fez parte da era vencedora da Mercedes e venceu dez corridas e conta com 67 pódios.

A equipa americana aposta na experiência dos dois pilotos de 35 anos. Juntos, contam com 527 corridas disputadas na Fórmula 1 e venceram um total de 16 grande prémios.

A Cadillac anunciou o finlandês Valtteri Bottas e o mexicano Sergio Pérez como os pilotos que vão correr pela nova equipa que se estreia na Fórmula 1 em 2026.

Dez anos depois, a Fórmula 1 vai ter outra vez uma(...)

"Senti algo diferente desde a primeira vez que falei com a Cadillac. Um projeto ambicioso, mas ao mesmo tempo com os pés na terra. Há uma visão a longo prazo e não é todos os dias que podes fazer parte de um projeto desde o dia um e ajudar a moldá-lo", afirmou o finlandês.

Já o mexicano Pérez também ficou fora da grelha esta temporada, depois de passagens pela Red Bull, Racing Point, McLaren Mercedes e Sauber. Pérez venceu seis corridas e conseguiu 39 pódios.

"Contratar dois pilotos tão experientes como o Bottas e o Checo é uma forte declaração de interesses. Eles já viram de tudo e sabem o que é preciso para ter sucesso na Fórmula 1", disse o diretor da equipa, Graeme Lowdon.

A entrada da Cadillac na Fórmula 1 representa o alargar da grelha de partida para lá dos 20 pilotos pela primeira vez desde 2017.