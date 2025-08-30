Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 29 ago, 2025
Fórmula 1

F1. Oscar Piastri rouba pole position a Lando Norris por 12 milésimas nos Países Baixos

30 ago, 2025 - 15:25 • João Pedro Quesado

Separados por nove pontos no campeonato, colegas da McLaren disputaram sozinhos o tempo mais rápido e fizeram dobradinha na frente. Grande Prémio dos Países Baixos começa às 14h deste domingo.

Oscar Piastri bateu Lando Norris na corrida pela pole position para o Grande Prémio dos Países Baixos de F1. O australiano foi mais rápido que o colega da McLaren por apenas 12 milésimas de segundo na qualificação deste sábado, partindo da frente pela quinta vez este ano.

Lando Norris foi, até ao final da qualificação, o mais rápido em todas as sessões do fim de semana em Zandvoort, mas não conseguiu ser mais rápido que Piastri na hora H. Piastri tem agora cinco pole positions em 2025, contra quatro de Norris, que está nove pontos atrás do colega de equipa no campeonato de pilotos.

Com a McLaren na sua própria galáxia face às outras equipas no circuito à beira mar plantado — cheio das curvas longas de velocidade média que o carro deste ano adora —, Max Verstappen (Red Bull) foi o terceiro mais rápido, a 0,263 segundos de distância.

Logo atrás, em quarto lugar, ficou Isack Hadjar, da Racing Bulls, a equipa satélite da Red Bull. Atrás do estreante ficaram George Russell (Mercedes) e os Ferrari de Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Os dois Ferrari sobreviveram por pouco à primeira fase da qualificação, precisando de uma terceira tentativa para fugir aos lugares de eliminação — de 15.º lugar para baixo.

O outro Racing Bulls, de Liam Lawson, foi oitavo, à frente de Carlos Sainz (Williams) e de Fernando Alonso (Aston Martin). Lawson foi o piloto que eliminou o Red Bull de Yuki Tsunoda na Q2, sessão em que os pilotos do sexto ao 15.º lugar estavam cobertos por apenas 0,339 segundos.

Lance Stroll, da Aston Martin, foi o único acidentado da qualificação, batendo levemente (em termos relativos) nas barreiras depois de já ter destruído, na sexta-feira, todo o lado direito do carro. O piloto canadiano ainda voltou às boxes, mas não regressou à pista.

Grelha de partida provisória

  1. Oscar Piastri (McLaren)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  5. George Russell (Mercedes)
  6. Charles Leclerc (Ferrari)
  7. Lewis Hamilton (Ferrari)
  8. Liam Lawson (Racing Bulls)
  9. Carlos Sainz (Williams)
  10. Fernando Alonso (Aston Martin)
  11. Kimi Antonelli (Mercedes)
  12. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  13. Gabriel Bortoleto (Sauber)
  14. Pierre Gasly (Alpine)
  15. Alex Albon (Williams)
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Nico Hulkenberg (Sauber)
  18. Esteban Ocon (Haas)
  19. Oliver Bearman (Haas)
  20. Lance Stroll (Aston Martin)
