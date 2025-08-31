F1. Piastri vence nos Países Baixos e quadruplica vantagem por desistência de Lando Norris

Max Verstappen, da Red Bull, foi o segundo classificado, seguido de Isack Hadjar que, no Racing Bulls, fez o primeiro pódio da carreira apenas na 15.ª corrida na Fórmula 1, depois de passar quase todas as 72 voltas no quarto lugar.

Oscar Piastri venceu este domingo o Grande Prémio dos Países Baixos de F1, conquistando a sétima vitória da temporada. A desistência de Lando Norris a menos de dez voltas do fim acrescentou drama à corrida, insuflando a liderança de Piastri no campeonato de nove para 34 pontos sobre o colega de equipa da McLaren.

Oscar Piastri nunca viu a liderança verdadeiramente ameaçada ao longo das 72 voltas em Zandvoort. Lando Norris foi mais lento na fase de aceleração, permitindo a Max Verstappen colocar-se ao lado do McLaren nas primeiras curvas. Na terceira curva, o neerlandês colocou-se do lado de fora de Norris e, segurando o carro após passar por cima de algum pó, ultrapassou Norris.

Lando Norris apenas recuperou a segunda posição na segunda volta, começando depois a perseguição ao colega da McLaren. Mas o circuito de Zandvoort, cheio de curvas longas de média e alta velocidade, quase todas interligadas, e apenas interrompidas por duas breves secções de velocidade mais baixa. Traduzindo, a pista nos Países Baixos é, como Suzuka, um dos circuitos onde é necessária maior vantagem de performance sobre o carro da frente para conseguir uma ultrapassagem — ainda mais difícil quando o carro à frente é igual.

A maior ameaça de Norris a Piastri foi na volta 60, depois do segundo Safety Car. O britânico aproximou-se do outro McLaren e entrou no alcance de DRS, mas Piastri respondeu e afastou-se novamente. Pouco depois, fumo começava a sair do McLaren com o número quatro.

Na volta 65, Lando Norris desistiu, assim, com um raro problema mecânico, aparentemente no motor Mercedes do McLaren. Os problemas nos motores são tão raros na F1 atual que a última desistência de Norris com um problema semelhante tinha sido já em 2022, no Brasil.

Sob ameaça de chuva, a corrida foi neutralizada pela primeira vez na 23.ª volta, quando Lewis Hamilton escorregou nas primeiras pingas numa das curvas inclinadas e acabou a bater no muro. Esse acidente prejudicou o colega da Ferrari, Charles Leclerc, que tinha acabado de trocar de pneus, e foi imediatamente superado por George Russell (Mercedes) — que, por trocar de pneus durante um Safety Car, em que toda a gente é obrigada a abrandar, perdeu menos tempo.

No retomar da corrida, Leclerc, claramente furioso pela posição perdida sem culpa própria, foi protagonista de uma ultrapassagem arrojada a Russell, utilizando a travagem para se colocar lado a lado com o Mercedes e, na contracurva, ficar no interior do britânico e forçar a passagem. Durante esse processo, Russell ficou com alguns danos no carro, levando a Mercedes a pedir para trocar de posições com Kimi Antonelli.

A batalha de Leclerc com os carros alemães acabou quando, depois de trocar de pneus em resposta a Antonelli, o monegasco da Ferrari foi tocado pelo italiano da Mercedes. O toque, na terceira curva, atirou Leclerc para um pião com um furo na traseira e direito a um toque no muro. O Ferrari desistiu imediatamente.

Três pilotos ganharam ganharam dez ou mais posições durante a corrida: Alexander Albon (Williams) partiu de 15.º e terminou em quinto; Oliver Bearman (Haas), que partiu das boxes depois de uma qualificação desastrosa, chegou em sexto lugar; e Lance Stroll (Aston Martin), que partiu de 19.º, terminou em sétimo. Bearman e Stroll beneficiaram dos Safety Car provocados pelos Ferrari para trocar os pneus e saltar muitas posições.

Classificação final do GP dos Países Baixos (provisória)