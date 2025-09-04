F1 confirma abordagem de Portugal para receber uma corrida. Alemanha e Turquia também interessadas

04 set, 2025 - 12:02
O diretor executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, confirmou o interesse de Portugal em receber um Grande Prémio de Fórmula 1.
A 14 de agosto, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, tinha garantido que estava "tudo pronto para o regresso da Fórmula 1 ao Algarve no próximo ano, em 2027".
Esta quinta-feira, Domenicali não confirmou o regresso do Autódromo do Algarve à Fórmula 1, garantindo apenas em declarações à imprensa especializada internacional que há vários interessados em receber uma corrida: "Temos o interesse de Portugal, Turquia e também da Alemanha com a nova direção do autódromo em Hockenheim."
O CEO da Fórmula 1 deixou ainda um aviso aos pretendentes: "Os interessados têm de entender que há muito poucas vagas por isso quem se sentar à mesa tem de ter força financeira."
"A situação é diferente do que era há alguns anos, não só o que é preciso para receber a Fórmula 1, mas o que é preciso investir. Um evento que receba meio milhão de pessoas enfrenta muitos desafios, quem não estiver pronto, não vai poder organizar estes eventos", disse.
Fórmula 1
O anúncio do primeiro-ministro não é a palavra fin(...)
A F1 tem, atualmente, 24 corridas por ano: dez na Europa, quatro na Península Arábica, seis no continente americano (com três só Estados Unidos da América), três na Ásia e uma na Oceania. E enquanto o número de corridas não deve aumentar, a lista de interessados em entrar no calendário tem crescido.
O responsável do Autódromo do Algarve, Miguel Praia, preferiu não comentar a hipótese à Autosport, publicação especializada de desportos motorizados. “Desde o tempo do nosso querido Paulo [Pinheiro] que mantemos a porta da F1 aberta. De momento, não podemos acrescentar mais”, afirmou.