F1 confirma abordagem de Portugal para receber uma corrida. Alemanha e Turquia também interessadas

O diretor executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, confirmou o interesse de Portugal em receber um Grande Prémio de Fórmula 1.

A 14 de agosto, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, tinha garantido que estava "tudo pronto para o regresso da Fórmula 1 ao Algarve no próximo ano, em 2027".

Esta quinta-feira, Domenicali não confirmou o regresso do Autódromo do Algarve à Fórmula 1, garantindo apenas em declarações à imprensa especializada internacional que há vários interessados em receber uma corrida: "Temos o interesse de Portugal, Turquia e também da Alemanha com a nova direção do autódromo em Hockenheim."

O CEO da Fórmula 1 deixou ainda um aviso aos pretendentes: "Os interessados têm de entender que há muito poucas vagas por isso quem se sentar à mesa tem de ter força financeira."

"A situação é diferente do que era há alguns anos, não só o que é preciso para receber a Fórmula 1, mas o que é preciso investir. Um evento que receba meio milhão de pessoas enfrenta muitos desafios, quem não estiver pronto, não vai poder organizar estes eventos", disse.