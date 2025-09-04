Miguel Oliveira abre a porta à saída do MotoGP. "O meu futuro está em aberto, neste ou noutro paddock"

O piloto Miguel Oliveira abre a porta à saída do MotoGP, depois de ter ficado confirmada a saída da equipa Prima Pramac.

O português ficou oficialmente sem equipa para a próxima temporada depois da Prima Pramac, satélite da Yamaha, ter anunciado a saída de Miguel Oliveira, comprometendo-se para a próxima época com o australiano Jack Miller, que já estava na equipa, e o turco Toprak Razgatlioglu, bicampeão mundial de Superbike.

Miguel Oliveira fica, agora, obrigado a encontrar nova equipa para se manter no MotoGP. Já só há uma vaga: a do tailandês Somkiat Chantra, um dos "rookies" da temporada, na LCR, equipa satélite da Honda. Outras categorias de motociclismo são também opção.



Numa primeira reação à Sport TV, o português revela que ainda não tem decisões tomadas sobre o futuro: "O meu futuro está em aberto, neste ou noutro paddock, estou entusiasmado para perceber o que pode ser um bom futuro para mim."

Sobre a sua saída, Oliveira reconhece que "não é uma surpresa total, porque estava pendente este decisão" e lamenta que a lesão sofrida tenha condicionado uma possível renovação.

"Assinei por um ano, mais outro de opção com uma cláusula de performance a meio da temporada. A ideia era ter dois pilotos experientes num primeiro ano de aprendizagem e aceitar os maus resultados. A minha lesão afastou-me bastante tempo e a cláusula ficou muito condicionada e foi anunciado outro piloto para o próximo ano. Tudo isso criou muitas condicionantes que saíram do meu controlo", explica.