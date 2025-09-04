Miguel Oliveira fica sem equipa. Lugar no MotoGP em risco

Miguel Oliveira está oficialmente sem equipa para a próxima temporada e tem a continuidade na grelha do MotoGP em 2026 em risco.

A Prima Pramac, satélite da Yamaha, anunciou, esta quinta-feira, no Instagram, a saída do português, de 30 anos. Os pilotos da equipa para o Mundial de 2026 serão o australiano Jack Miller, que já estava na equipa, e o turco Toprak Razgatlioglu, bicampeão mundial de Superbike.

"A Yamaha agradece sinceramente a Miguel Oliveira por ter sido parte da Prima Pramac neste ano de estreia com a Yamaha, desejando-lhe o melhor da sorte e muito sucesso em futuros desafios", lê-se no site oficial da equipa, que destaca o "grande profissionalismo" do português.

Miguel Oliveira fica, agora, obrigado a encontrar nova equipa para se manter no MotoGP. Já só há uma vaga: a do tailandês Somkiat Chantra, um dos "rookies" da temporada, na LCR, equipa satélite da Honda.



O piloto de Almada está no MotoGP desde 2019, quando subiu à categoria rainha com a KTM. Desde então, só terminou duas vezes o Mundial entre o top-10: em 2020, quando foi nono, e em 2022, décimo.

Esta está a ser mais uma época em que Oliveira batalha contra as lesões e as quedas. Só começou nove das 14 corridas já realizadas no Mundial de MotoGP e desistiu em duas — ou seja, terminou apenas sete.