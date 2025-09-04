Menu
Miguel Oliveira fica sem equipa. Lugar no MotoGP em risco

04 set, 2025 - 10:12 • Inês Braga Sampaio

Prima Pramac, equipa satélite da Yamaha, anunciou a saída do piloto português, de 30 anos, que já só tem uma possibilidade de se manter na grelha do Mundial de MotoGP em 2026.

Miguel Oliveira está oficialmente sem equipa para a próxima temporada e tem a continuidade na grelha do MotoGP em 2026 em risco.

A Prima Pramac, satélite da Yamaha, anunciou, esta quinta-feira, no Instagram, a saída do português, de 30 anos. Os pilotos da equipa para o Mundial de 2026 serão o australiano Jack Miller, que já estava na equipa, e o turco Toprak Razgatlioglu, bicampeão mundial de Superbike.

"A Yamaha agradece sinceramente a Miguel Oliveira por ter sido parte da Prima Pramac neste ano de estreia com a Yamaha, desejando-lhe o melhor da sorte e muito sucesso em futuros desafios", lê-se no site oficial da equipa, que destaca o "grande profissionalismo" do português.

Miguel Oliveira fica, agora, obrigado a encontrar nova equipa para se manter no MotoGP. Já só há uma vaga: a do tailandês Somkiat Chantra, um dos "rookies" da temporada, na LCR, equipa satélite da Honda.

O piloto de Almada está no MotoGP desde 2019, quando subiu à categoria rainha com a KTM. Desde então, só terminou duas vezes o Mundial entre o top-10: em 2020, quando foi nono, e em 2022, décimo.

Esta está a ser mais uma época em que Oliveira batalha contra as lesões e as quedas. Só começou nove das 14 corridas já realizadas no Mundial de MotoGP e desistiu em duas — ou seja, terminou apenas sete.

