Miguel Oliveira em 10.º na corrida sprint da Catalunha

06 set, 2025 - 17:50 • Lusa

O vencedor foi o espanhol Marc Márquez.

O piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) terminou sábado na 10.ª posição na corrida sprint do Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, 15.ª ronda da temporada, o primeiro fora dos pontos.

Oliveira cortou a meta a 8,578 segundos do vencedor, o espanhol Marc Márquez (Ducati), que herdou a vitória a quatro voltas do final, batendo o francês Fábio Quartararo (Yamaha) por 1,299 segundos, com o italiano Fábio DiGiannantonio (Ducati) em terceiro, a 2,354.

O piloto luso, que largou do 16.º posto da grelha, arrancou bem, ganhou um par de posições e manteve uma acesa luta com o australiano Jack Miller (Yamaha) na primeira metade da corrida, antes de chegar ao 12.º posto.

A quatro voltas do final, Oliveira passou o japonês Ai Ogura (Aprilia) e o espanhol Raul Fernandez (Aprilia) para chegar ao 10.º lugar.

Essa foi a volta decisiva desta corrida sprint pois o espanhol Alex Márquez (Ducati), que liderava desde o arranque (largou da pole position com um novo recorde ao circuito catalão), caiu na 10.ª curva, quando liderava confortavelmente com 1,5 segundos de vantagem sobre o irmão, Marc Márquez.

“Estava quase a deitar a toalha ao chão”, confirmou Marc, no final.

A queda de Alex Márquez, segundo no Mundial, deixou Miguel Oliveira na nona posição, o último dos lugares pontuáveis na corrida sprint.

No entanto, Ai Ogura acabaria por recuperar a posição ao piloto português na última volta.

Com este triunfo, Marc Márquez ficou ainda mais sozinho na frente do campeonato, pois o segundo classificado, Alex Márquez, desistiu, e o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), terceiro classificado no campeonato, não foi além da 14.ª posição na corrida.

Márquez tem, agora, 467 pontos e 187 de vantagem sobre o irmão Alex e pode ser campeão já em Misano (Itália), naquele que seria o sétimo título mundial de MotoGP. Bagnaia é terceiro, com 228.

O piloto catalão venceu 14 das 15 corridas sprint disputadas esta temporada.

Domingo disputa-se a corrida principal.

