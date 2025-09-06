Menu
  • Bola Branca 18h15
  • 05 set, 2025
Fórmula 1

Verstappen com pole position em Itália

06 set, 2025 - 18:17

Corrida marcada para este domingo.

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou a pole position para o Grande Prémio da Itália de Fórmula 1, 16.ª ronda do Mundial, depois de garantir a melhor volta ao cair do pano.

O tetracampeão mundial fez a sua melhor volta em 1.18,792 minutos, batendo o britânico Lando Norris (McLaren) por 0,077 segundos, com o australiano Oscar Piastri (McLaren), líder do campeonato, em terceiro, a 0,113.

“Aqui é fácil cometer um erro. Senti-me muito bem na Q3 [terceira fase da qualificação]. O carro funcionou melhor do que em todo o fim de semana e poder lutar pela ‘pole position’ é algo que me deixa muito contente”, começou por referir o neerlandês.

Max Verstappen surpreendeu na qualificação depois de ter sido a McLaren a dominar a segunda e a terceira sessões de treinos livres - Lewis Hamilton, em Ferrari, tinha sido o mais rápido na primeira.

O atual campeão em título começou por fazer o melhor tempo na derradeira fase da qualificação, mas Lando Norris acabaria por saltar para o topo da tabela de tempos quando a sessão esgotava os últimos segundos.

Contudo, o piloto da Red Bull arriscou uma derradeira tentativa e melhorou o seu tempo em cerca de uma décima de segundo, o suficiente para ocupar o primeiro lugar da grelha de partida pela quinta vez esta temporada, 45.ª na carreira.

Verstappen já tinha conseguido a ‘pole position’ no Japão, na Arábia Saudita, em Miami e em Silverstone.

“Historicamente, a corrida complica-se-nos um pouco mais. Vamos ver o que acontece amanhã”, concluiu Verstappen.

O monegasco Charles Leclerc foi o melhor dos Ferrari, que se apresentam com uma decoração especial por correrem em casa, ao garantir o quarto lugar, seguido de Lewis Hamilton, que foi penalizado em cinco posições na grelha de partida e largará do 10.º posto por ter infringido bandeiras amarelas na volta de apresentação da prova anterior, os Países Baixos.

George Russell e Kimi Antonelli, em Mercedes, ficaram em sexto e sétimo, respetivamente.

Piastri chega a esta 16.ª de 24 rondas da temporada na liderança do campeonato, com 309 pontos, contra os 275 de Norris, que é segundo. Verstappen é o terceiro, com 205.

