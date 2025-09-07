Miguel Oliveira “contente” com 9.º lugar “sem erros e algumas ultrapassagens”

O português Miguel Oliveira (Yamaha) mostrou-se satisfeito com o nono lugar no Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, a 15.ª etapa do Mundial de motociclismo de velocidade, o seu melhor resultado da época até agora.

"Foi um fim de semana bastante sólido. Ontem [no sábado] terminei perto dos pontos e hoje entre os 10 primeiros, com um bom ritmo, sem erros e algumas ultrapassagens. Estou contente com o resultado", começou por dizer Oliveira.

Numa semana marcada pelo anúncio da não renovação com a Yamaha, o português começa a dar mostras de recuperação do ritmo perdido no início da temporada com a lesão sofrida no Grande Prémio da Argentina, a segunda prova do ano, que lhe custou a presença nas três corridas seguintes.

Largando do 16.º lugar, o luso ainda baixou à 17.ª posição antes de encetar a recuperação que o levou ao nono posto final.

"No início houve alguma confusão. Tentei ficar do lado de fora mas depois surgiu o efeito dominó quando um piloto tocou noutro. Perdi algum ritmo entre as curvas dois e três e não consegui avançar", explicou Oliveira, em declarações divulgadas pela assessoria de imprensa da Prima Pramac.

Miguel Oliveira explicou ainda que, a partir desse momento, concentrou-se em manter a calma. "E resultou. Esperava que a pista estivesse pior mas consegui poupar os pneus e, no final, aproximei-me dos cinco primeiros apesar de já ser tarde para os apanhar", concluiu.

Com este resultado, o português ascendeu ao 21.º posto do campeonato, com 17 pontos.

O espanhol Alex Márquez (Ducati) venceu a corrida catalã e encurtou a diferença para o líder do Mundial, o irmão Marc Márquez (Ducati), que foi segundo, para 182 pontos.

A próxima ronda é o Grande Prémio de San Marino, em Misano, dentro de uma semana.