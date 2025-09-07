Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 05 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

MotoGP

Miguel Oliveira faz melhor resultado da temporada

07 set, 2025 - 15:27 • Lusa

Português terminou em nono lugar, na semana em que soube que ia ficar sem lugar no campeonato MotoGP do próximo ano.

A+ / A-

O piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) garantiu este domingo o melhor resultado da temporada ao ser nono classificado no Grande Prémio da Catalunha, 15.ª ronda da temporada, ganho pelo espanhol Alex Márquez (Ducati).

Oliveira cortou a meta a 16,937 segundos do vencedor, que bateu Marc Márquez (Ducati) por 1,740 segundos, com o italiano Enea Bastianini (KTM) em terceiro, a 5,562.

Com estes resultados, Marc Marquez mantém a liderança do campeonato, com 487 pontos, mais 182 do que o irmão Alex, mas perde a oportunidade de se sagrar campeão já na próxima ronda, em Misano (San Marino).

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 05 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas