Miguel Oliveira faz melhor resultado da temporada

O piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) garantiu este domingo o melhor resultado da temporada ao ser nono classificado no Grande Prémio da Catalunha, 15.ª ronda da temporada, ganho pelo espanhol Alex Márquez (Ducati).
Oliveira cortou a meta a 16,937 segundos do vencedor, que bateu Marc Márquez (Ducati) por 1,740 segundos, com o italiano Enea Bastianini (KTM) em terceiro, a 5,562.
Com estes resultados, Marc Marquez mantém a liderança do campeonato, com 487 pontos, mais 182 do que o irmão Alex, mas perde a oportunidade de se sagrar campeão já na próxima ronda, em Misano (San Marino).