Verstappen volta às vitórias em Monza

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1.

O tetracampeão mundial consegue a terceira vitória da temporada em Monza, já depois de ter partido da “pole position”.

Verstappen já não vencia, desde 18 de maio, no Grande Prémio de Emilia Romagna, também em Itália.

A McLaren, que tem dominado a época, decidiu chamar os seus pilotos à boxe a quatro voltas do final, mas a paragem de Lando Norris (que era segundo) correu mal e foi ultrapassado.

Após o “incidente” a equipa pediu a Oscar Piastri para deixar passar o colega de equipa. Norris retomou assim, a pedido, o segundo posto.

Já na classificação do Mundial de F1, Oscar Piastri continua na liderança com 309 pontos, Lando Norris é segundo, com 275, e Max Verstappen terceiro.

