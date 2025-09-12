"O pneu simplesmente cedeu". Miguel Oliveira sofre duas quedas em San Marino

O piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) não foi além do 22.º lugar nos treinos cronometrados para o Grande Prémio de San Marino de MotoGP, 16.ª ronda da temporada, num dia marcado por duas quedas e problemas elétricos.

Oliveira concluiu o dia com o tempo de 1.32,369 minutos, ficando a 1,889 segundos do mais rápido, o espanhol Marc Márquez (Ducati), que bateu o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) por 0,147 segundos, com o italo-brasileiro Franco Morbidelli (Ducati) em terceiro, a 0,193.

"Foi um dia complicado. Sofri duas quedas na primeira sessão [das duas de treinos disputadas esta sexta-feira] que são difíceis de explicar, sobretudo a segunda, porque o pneu dianteiro simplesmente cedeu", começou por explicar o piloto natural de Almada.

Além disso, Miguel Oliveira explicou que o ajuste da Yamaha da Prima Pramac não foi o mais adequado.

"A mota estava muito nervosa, com a frente a mexer-se muito. À tarde, tentámos dar um passo em frente com uma das motas, mas tive um problema elétrico que afetou o comportamento, com muitos "cavalinhos" [levantar da roda da frente] e com o controlo de tração bastante deficitário", disse.

Miguel Oliveira passou algum tempo nas boxes a tentar resolver o acerto da mota, mas foi obrigado a trocar de montada, tal como na sessão de treinos livres da manhã.

"Mudei de mota e tentei fazer uma volta rápida, mas tive os mesmos problemas que tinha sentido de manhã e não consegui atacar. Foi um dia difícil, mas espero grandes melhorias amanhã", explicou o luso.

Sábado disputam-se as duas sessões de qualificação e a corrida sprint.