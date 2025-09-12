Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

MotoGP

"O pneu simplesmente cedeu". Miguel Oliveira sofre duas quedas em San Marino

12 set, 2025 - 20:05 • Lusa

Piloto português que estã de saída do MotoGP não entrou bem nos treinos cronometrados para o Grande Prémio de San Marino de MotoGP.

A+ / A-

O piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) não foi além do 22.º lugar nos treinos cronometrados para o Grande Prémio de San Marino de MotoGP, 16.ª ronda da temporada, num dia marcado por duas quedas e problemas elétricos.

Oliveira concluiu o dia com o tempo de 1.32,369 minutos, ficando a 1,889 segundos do mais rápido, o espanhol Marc Márquez (Ducati), que bateu o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) por 0,147 segundos, com o italo-brasileiro Franco Morbidelli (Ducati) em terceiro, a 0,193.

"Foi um dia complicado. Sofri duas quedas na primeira sessão [das duas de treinos disputadas esta sexta-feira] que são difíceis de explicar, sobretudo a segunda, porque o pneu dianteiro simplesmente cedeu", começou por explicar o piloto natural de Almada.

Além disso, Miguel Oliveira explicou que o ajuste da Yamaha da Prima Pramac não foi o mais adequado.

"A mota estava muito nervosa, com a frente a mexer-se muito. À tarde, tentámos dar um passo em frente com uma das motas, mas tive um problema elétrico que afetou o comportamento, com muitos "cavalinhos" [levantar da roda da frente] e com o controlo de tração bastante deficitário", disse.

Miguel Oliveira passou algum tempo nas boxes a tentar resolver o acerto da mota, mas foi obrigado a trocar de montada, tal como na sessão de treinos livres da manhã.

"Mudei de mota e tentei fazer uma volta rápida, mas tive os mesmos problemas que tinha sentido de manhã e não consegui atacar. Foi um dia difícil, mas espero grandes melhorias amanhã", explicou o luso.

Sábado disputam-se as duas sessões de qualificação e a corrida sprint.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

"Caniggia: não podíamos molhar-lhe o cabelo"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Assassinato de Kirk. Trump culpa "esquerda radical"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega"

Governo "tem de decidir se quer ficar no colo do Chega(...)

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou

Reconstituição. Como o Elevador da Glória matou