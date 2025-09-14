Menu
  • 12 set, 2025
Miguel Oliveira iguala melhor resultado da época

14 set, 2025 - 15:36 • Redação com Lusa

Português volta a terminar em nono lugar.

A+ / A-

O piloto Miguel Oliveira (Yamaha) foi nono classificado no Grande Prémio de San Marino de MotoGP, 16.ª ronda da temporada, ganho pelo espanhol Marc Márquez (Ducati).

Oliveira cortou a meta a 21,565 segundos de Márquez, que bateu o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) por 0,568 segundos, com o espanhol Alex Márquez (Ducati) em terceiro, a 7,734 segundos.

É a segunda vez consecutiva que o piloto luso termina no nono posto de uma corrida, é o melhor resultado da temporada.

Com estes resultados, o mais velho dos irmãos Márquez estabeleceu um novo recorde absoluto de pontos, com 512, e pode festejar o título já na próxima ronda, o GP do Japão, se fizer mais três pontos do que o irmão Alex, que tem 330.

