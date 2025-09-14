Ogier ganha Rali do Chile

14 set, 2025 - 19:10
O piloto Sebastien Ogier venceu o Rali do Chile, a sua quinta vitória da temporada.
O francês da Toyota assume a liderança do Campeonato do Mundo em WRC, superando o seu companheiro de equipa Elfyn Evans, que terminou em segundo e que também está na corrida ao título.
O oito vezes campeão mundial, garantiu a 10ª vitória da Toyota na temporada.
Este resultado também reforçou a posição da fabricante japonesa no quinto título consecutivo de construtores, ampliando sua vantagem sobre a Hyundai.
Adrien Fourmaux, da Hyundai, que liderava desde sexta-feira, completou o pódio.