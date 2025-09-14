Menu
  • Bola Branca 18h15
  • 12 set, 2025
Automobilismo

Ogier ganha Rali do Chile

14 set, 2025 - 19:10

O francês da Toyota assume a liderança do Campeonato do Mundo.

O piloto Sebastien Ogier venceu o Rali do Chile, a sua quinta vitória da temporada.

O francês da Toyota assume a liderança do Campeonato do Mundo em WRC, superando o seu companheiro de equipa Elfyn Evans, que terminou em segundo e que também está na corrida ao título.

O oito vezes campeão mundial, garantiu a 10ª vitória da Toyota na temporada.

Este resultado também reforçou a posição da fabricante japonesa no quinto título consecutivo de construtores, ampliando sua vantagem sobre a Hyundai.

Adrien Fourmaux, da Hyundai, que liderava desde sexta-feira, completou o pódio.

