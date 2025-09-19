Menu
  18 set, 2025
  18 set, 2025
​Félix da Costa abandona Porsche

19 set, 2025 - 10:31 • Hugo Tavares da Silva

“Estou contente pelos três anos que aqui estive e não triste porque acabou.”

O piloto português António Félix da Costa vai abandonar a Porsche, onde conquistou cinco vitórias na Fórmula E e contribuiu para dois títulos mundiais da equipa em três temporadas.

Os caminhos da equipa e do piloto separam-se oficialmente e definitivamente no sábado, 20 de setembro.

“Estou contente pelos três anos que aqui estive e não triste porque acabou”, reconheceu, numa nota enviada pela sua equipa de comunicação enviada às redações.

“Representar oficialmente uma marca como a Porsche é o sonho de qualquer piloto e sinto um muito orgulho por todos os feitos que alcançámos juntos e por ter feito parte desta história, que culminou com dois títulos para a Porsche, ou seja o maior sucesso da marca desde que entrou na Fórmula E.”

Em breve, será anunciado o futuro de António Félix da Costa, garantem os seus representantes.

