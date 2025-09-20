Verstappen, o mais rápido em qualificação atribulada

20 set, 2025 - 16:16
O neerlandês Max Verstappen (Red Bull) fez a pole position para o Grande Prémio de Fórmula no Azerbaijão.
Nos lugares seguintes da grelha de partida ficaram Carlos Sainz (Ferrari) e Liam Lawson (Williams).
A qualificação ficou marcada por um recorde de seis paragens devido a despistes e acidentes no circuito de Baku. Entre os acidentados do dia esteve Oscar Piastri (McLaren), atual líder do campeonato.
A corrida está marcada para o meio-dia deste domingo.
O circuito de Baku vai continuar no "circo" da Fórmula 1 pelo menos até 2030.