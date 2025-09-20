Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h18
  • 19 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Fórmula 1

Verstappen, o mais rápido em qualificação atribulada

20 set, 2025 - 16:16

Corrida marcada para as 12h00 de domingo.

A+ / A-

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull) fez a pole position para o Grande Prémio de Fórmula no Azerbaijão.

Nos lugares seguintes da grelha de partida ficaram Carlos Sainz (Ferrari) e Liam Lawson (Williams).

A qualificação ficou marcada por um recorde de seis paragens devido a despistes e acidentes no circuito de Baku. Entre os acidentados do dia esteve Oscar Piastri (McLaren), atual líder do campeonato.

A corrida está marcada para o meio-dia deste domingo.

O circuito de Baku vai continuar no "circo" da Fórmula 1 pelo menos até 2030.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h18
  • 19 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano