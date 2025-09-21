Max Verstappen controla F1 em Baku, Piastri apaga-se e Norris não aproveita

21 set, 2025 - 13:40 • João Pedro Quesado
Max Verstappen venceu, este domingo, o Grande Prémio do Azerbaijão de F1. A corrida atípica ficou marcada pela desistência de Oscar Piastri na primeira volta e uma performance abaixo do nível habitual em 2025 para a McLaren. George Russell (Mercedes) foi segundo, enquanto Carlos Sainz voltou aos pódios, conseguindo um terceiro lugar para a Williams.
As temporadas modernas da Fórmula 1 são longas. Atingir a perfeição em 24 corridas é difícil — a Red Bull bem tentou, em 2023, e ficou a uma corrida disso. Essa lógica dita que era uma questão de tempo até à McLaren ter um fim de semana mais apagado, mas não o torna menos surpreendente.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Piastri foi uma das razões para as muitas bandeiras vermelhas na qualificação, e demorou pouco a voltar ao muro este domingo. No arranque, a provável ânsia de superar Lando Norris (dois lugares à frente) fez largar a embraiagem antes do tempo. Em reação, travou no momento em que os semáforos se apagaram — enquanto toda a gente arrancava, o McLaren com o número 81 tinha a eletrónica a entrar em ação para o motor não ir abaixo. E assim, o australiano foi parar a último.
A pressa de apagar o erro no arranque resultou noutro. Ao tentar ultrapassar Esteban Ocon (Haas), Piastri colocou-se numa parte suja da pista e, na travagem, a aderência faltou. A meio da primeira volta, o líder do campeonato bateu no muro, desistindo da corrida e completando assim um fim de semana onde nunca pareceu ser uma ameaça ao colega de equipa.
Fórmula 1
A McLaren pode orgulhar-se de ser a equipa que mai(...)
Enquanto isso, Lando Norris conseguiu perder um lugar na primeira volta para Isack Hadjar (Racing Bulls), caindo para oitavo. No recomeço da corrida, após o Safety Car provocado pelo acidente de Piastri, perdeu esse oitavo lugar para Charles Leclerc (Ferrari), depois de ser lento a reagir ao arranque.
Tudo isso hipotecou uma corrida onde a McLaren pareceu nunca ter força para vencer. Apenas a ida às boxes de Leclerc permitiu Norris ganhar-lhe o lugar de volta, e o britânico geriu os pneus médios até faltarem pouco mais de dez voltas para o fim — esperando que um novo Safety Car lhe poupasse tempo.
A troca de pneus voltou a ter problemas numa roda dianteira, tal como em Monza, e Lando Norris voltou à pista novamente atrás de Charles Leclerc. O monegasco da Ferrari, com pneus já bastante mais velhos, foi ultrapassado, mas o McLaren não chegou para ultrapassar Yuki Tsunoda (Red Bull) e Liam Lawson (Racing Bulls) — o pódio nunca esteve dentro das possibilidades, e Norris terminou em sétimo.
Fruto das temperaturas baixas, rajadas de vento e ameaça de chuva, a corrida teve muitas lutas indiretas, com estratégias diferentes a afastar os rivais diretos em pista. Max Verstappen começou com pneus duros, que levou até às últimas voltas ao não fugir rapidamente com a liderança na frente de Sainz. A meio da corrida, todos estavam a gerir as distâncias em pista para os rivais diretos, com atenção às trocas de pneus por fazer.
Oscar Piastri continua a liderar o campeonato de pilotos, com 324 pontos, enquanto Lando Norris soma agora 299 — a diferença passou de 31 pontos para 25. Max Verstappen consolidou o terceiro lugar na tabela, com 255 pontos.
No campeonato de construtores, a McLaren viu a hipótese de ser bicampeã de equipas adiada para a próxima corrida, em Singapura. A formação de Woking continua a liderar com mais de o dobro dos pontos da segunda classificada, agora a Mercedes, com 290.
A F1 regressa às corridas com o Grande Prémio de Singapura, de 3 a 5 de outubro. A corrida noturna acontece às 13 horas (hora de Portugal continental).