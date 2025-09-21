Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h18
  • 19 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Fórmula 1

Max Verstappen controla F1 em Baku, Piastri apaga-se e Norris não aproveita

21 set, 2025 - 13:40 • João Pedro Quesado

McLaren ficou atrás do esperado e adiou o campeonato de equipas para Singapura. Carlos Sainz conseguiu o primeiro pódio pela Williams, duplicando de uma vez os pontos conseguidos nas 16 corridas anteriores.

A+ / A-

Max Verstappen venceu, este domingo, o Grande Prémio do Azerbaijão de F1. A corrida atípica ficou marcada pela desistência de Oscar Piastri na primeira volta e uma performance abaixo do nível habitual em 2025 para a McLaren. George Russell (Mercedes) foi segundo, enquanto Carlos Sainz voltou aos pódios, conseguindo um terceiro lugar para a Williams.

As temporadas modernas da Fórmula 1 são longas. Atingir a perfeição em 24 corridas é difícil — a Red Bull bem tentou, em 2023, e ficou a uma corrida disso. Essa lógica dita que era uma questão de tempo até à McLaren ter um fim de semana mais apagado, mas não o torna menos surpreendente.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Piastri foi uma das razões para as muitas bandeiras vermelhas na qualificação, e demorou pouco a voltar ao muro este domingo. No arranque, a provável ânsia de superar Lando Norris (dois lugares à frente) fez largar a embraiagem antes do tempo. Em reação, travou no momento em que os semáforos se apagaram — enquanto toda a gente arrancava, o McLaren com o número 81 tinha a eletrónica a entrar em ação para o motor não ir abaixo. E assim, o australiano foi parar a último.

A pressa de apagar o erro no arranque resultou noutro. Ao tentar ultrapassar Esteban Ocon (Haas), Piastri colocou-se numa parte suja da pista e, na travagem, a aderência faltou. A meio da primeira volta, o líder do campeonato bateu no muro, desistindo da corrida e completando assim um fim de semana onde nunca pareceu ser uma ameaça ao colega de equipa.

Senna vs. Prost, Hamilton vs. Alonso, Prost vs. Lauda. Podem as grandes rivalidades da McLaren prever a luta entre Piastri e Norris pelo título de F1?

Fórmula 1

Senna vs. Prost, Hamilton vs. Alonso, Prost vs. Lauda. Podem as grandes rivalidades da McLaren prever a luta entre Piastri e Norris pelo título de F1?

A McLaren pode orgulhar-se de ser a equipa que mai(...)

Enquanto isso, Lando Norris conseguiu perder um lugar na primeira volta para Isack Hadjar (Racing Bulls), caindo para oitavo. No recomeço da corrida, após o Safety Car provocado pelo acidente de Piastri, perdeu esse oitavo lugar para Charles Leclerc (Ferrari), depois de ser lento a reagir ao arranque.

Tudo isso hipotecou uma corrida onde a McLaren pareceu nunca ter força para vencer. Apenas a ida às boxes de Leclerc permitiu Norris ganhar-lhe o lugar de volta, e o britânico geriu os pneus médios até faltarem pouco mais de dez voltas para o fim — esperando que um novo Safety Car lhe poupasse tempo.

A troca de pneus voltou a ter problemas numa roda dianteira, tal como em Monza, e Lando Norris voltou à pista novamente atrás de Charles Leclerc. O monegasco da Ferrari, com pneus já bastante mais velhos, foi ultrapassado, mas o McLaren não chegou para ultrapassar Yuki Tsunoda (Red Bull) e Liam Lawson (Racing Bulls) — o pódio nunca esteve dentro das possibilidades, e Norris terminou em sétimo.

Fruto das temperaturas baixas, rajadas de vento e ameaça de chuva, a corrida teve muitas lutas indiretas, com estratégias diferentes a afastar os rivais diretos em pista. Max Verstappen começou com pneus duros, que levou até às últimas voltas ao não fugir rapidamente com a liderança na frente de Sainz. A meio da corrida, todos estavam a gerir as distâncias em pista para os rivais diretos, com atenção às trocas de pneus por fazer.

Oscar Piastri continua a liderar o campeonato de pilotos, com 324 pontos, enquanto Lando Norris soma agora 299 — a diferença passou de 31 pontos para 25. Max Verstappen consolidou o terceiro lugar na tabela, com 255 pontos.

No campeonato de construtores, a McLaren viu a hipótese de ser bicampeã de equipas adiada para a próxima corrida, em Singapura. A formação de Woking continua a liderar com mais de o dobro dos pontos da segunda classificada, agora a Mercedes, com 290.

A F1 regressa às corridas com o Grande Prémio de Singapura, de 3 a 5 de outubro. A corrida noturna acontece às 13 horas (hora de Portugal continental).

Resultado do GP do Azerbaijão (provisório)

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Carlos Sainz (Williams)
  4. Kimi Antonelli (Mercedes)
  5. Liam Lawson (Racing Bulls)
  6. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  7. Lando Norris (McLaren)
  8. Lewis Hamilton (Ferrari)
  9. Charles Leclerc (Ferrari)
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  11. Alexander Albon (Williams)
  12. Gabriel Bortoleto (Sauber)
  13. Oliver Bearman (Haas)
  14. Esteban Ocon (Haas)
  15. Fernando Alonso (Aston Martin)
  16. Nico Hulkenberg (Sauber)
  17. Lance Stroll (Aston Martin)
  18. Pierre Gasly (Alpine)
  19. Franco Colapinto (Alpine)
  20. [Não terminou] Oscar Piastri (McLaren)
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h18
  • 19 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano