Romain Grosjean regressa a um carro de F1 cinco anos depois de escapar das chamas

Romain Grosjean vai pilotar um carro de Fórmula 1 da Haas na Itália na sexta-feira. É a primeira vez desde o acidente que sofreu em 2020, que resultou numa bola de fogo e pôs fim à carreira do piloto francês nos Grandes Prémios. Segundo a Haas, o piloto de 39 anos, que correu pela equipa americana de F1 por cinco temporadas, vai testar um Haas VF-23 2023 no circuito de Mugello. Alguns membros da equipa original de Grosjean, incluindo o atual diretor da equipa, Ayao Komatsu, que anteriormente era engenheiro de corrida, vão estar presentes. "Dizer que estou animado para voltar a pilotar um carro de Fórmula 1 seria, naturalmente, um eufemismo", disse Grosjean no comunicado da equipa, acrescentar que "realmente não consigo acreditar que já se passaram quase cinco anos, mas voltar e ter essa ida à pista com a minha antiga equipa é realmente algo especial"

Fórmula 1. Grosjean escapa de carro em chamas após violento acidente

"Os meus filhos projetaram o meu capacete para o que deveria ser meu último Grande Prémio em Abu Dhabi, em 2020. Finalmente poderei experimentá-lo num carro de Fórmula 1 na sexta-feira", acrescentou Grosjean.

O carro de Grosjean, com pelo menos 100 quilos de combustível a bordo, atravessou as barreiras de metal após um impacto a 192 km/h — partindo-se ao meio antes de explodir numa bola de fogo, provocada pela rotura de algumas ligações ao motor — na volta de abertura da corrida de 29 de novembro, no circuito de Sakhir, no Bahrein. O francês, cujo pé esquerdo ficou inicialmente preso e sofreu queimaduras nas mãos, conseguiu soltar-se após 27 segundos. Poucos dias depois, Grosjean disse que pensou que iria morrer, e que se esforçou para sair do meio das chamas pelo bem dos seus filhos.