  • Bola Branca 18h14
  • 25 set, 2025
Em Destaque
Fórmula 1

Romain Grosjean regressa a um carro de F1 cinco anos depois de escapar das chamas

25 set, 2025 - 17:49 • João Pedro Quesado com Reuters

O piloto francês vai finalmente utilizar o capacete desenhado pelos filhos para a última corrida na F1, que não foi a planeada. Em 2020, o Haas que pilotava partiu-se em dois e ficou envolto em chamas — Grosjean teve de se contorcer entre a barreira e partes do carro para conseguir escapar.

Carro de Grosjean ficou em chamas após embate numa barreira metálica a 192 km/h. Foto: Bryn Lennon/EPA
Carro de Grosjean ficou em chamas após embate numa barreira metálica a 192 km/h. Foto: Bryn Lennon/EPA
Resto da parte do carro de onde Romain Grosjean escapou no meio das chamas, no Grande Prémio do Bahrein de 2020. Foto: Tolga Bozoglu/Reuters
Resto da parte do carro de onde Romain Grosjean escapou no meio das chamas, no Grande Prémio do Bahrein de 2020. Foto: Tolga Bozoglu/Reuters

Romain Grosjean vai pilotar um carro de Fórmula 1 da Haas na Itália na sexta-feira. É a primeira vez desde o acidente que sofreu em 2020, que resultou numa bola de fogo e pôs fim à carreira do piloto francês nos Grandes Prémios.

Segundo a Haas, o piloto de 39 anos, que correu pela equipa americana de F1 por cinco temporadas, vai testar um Haas VF-23 2023 no circuito de Mugello.

Alguns membros da equipa original de Grosjean, incluindo o atual diretor da equipa, Ayao Komatsu, que anteriormente era engenheiro de corrida, vão estar presentes.

"Dizer que estou animado para voltar a pilotar um carro de Fórmula 1 seria, naturalmente, um eufemismo", disse Grosjean no comunicado da equipa, acrescentar que "realmente não consigo acreditar que já se passaram quase cinco anos, mas voltar e ter essa ida à pista com a minha antiga equipa é realmente algo especial"

Fórmula 1. Grosjean escapa de carro em chamas após violento acidente
Fórmula 1. Grosjean escapa de carro em chamas após violento acidente

"Os meus filhos projetaram o meu capacete para o que deveria ser meu último Grande Prémio em Abu Dhabi, em 2020. Finalmente poderei experimentá-lo num carro de Fórmula 1 na sexta-feira", acrescentou Grosjean.

O carro de Grosjean, com pelo menos 100 quilos de combustível a bordo, atravessou as barreiras de metal após um impacto a 192 km/h — partindo-se ao meio antes de explodir numa bola de fogo, provocada pela rotura de algumas ligações ao motor — na volta de abertura da corrida de 29 de novembro, no circuito de Sakhir, no Bahrein.

O francês, cujo pé esquerdo ficou inicialmente preso e sofreu queimaduras nas mãos, conseguiu soltar-se após 27 segundos. Poucos dias depois, Grosjean disse que pensou que iria morrer, e que se esforçou para sair do meio das chamas pelo bem dos seus filhos.

"Estou muito feliz em receber Romain Grosjean de volta num carro de Fórmula 1 pela primeira vez em cinco anos, mas estou especialmente orgulhoso por ele estar a regressar num dos nossos carros. É justo", disse Komatsu. "Estou muito feliz que ele tenha abraçado a oportunidade de vir e voltar a pilotar connosco, um dia que será ainda mais especial por termos tantos membros da equipe original reunidos para testemunhar isso."

O chefe da equipa Mercedes, Toto Wolff, ofereceu a Grosjean um teste de despedida num dos seus carros, em 2021, mas o teste nunca aconteceu devido à COVID e à agenda lotada do francês, que compete na categoria IndyCar dos EUA.

O ex-piloto canadiano da IndyCar, James Hinchcliffe, agora com 38 anos, também vai participar do teste e vai pilotar um carro de Fórmula 1 pela primeira vez.

