Motociclismo

"Ir para a BMW talvez seja a única forma que o Miguel Oliveira tem para regressar ao MotoGP"

30 set, 2025 - 12:40 • Rui Viegas

É essa a convicção do presidente da Federação Internacional de Motociclismo, Jorge Viegas. Miguel Oliveira vai correr no Mundial de Superbikes pela BMW.

A+ / A-

É o adeus de Miguel Oliveira ao MotoGP, mas pode ser também um até já, pelo menos é essa a convicção do presidente da Federação Internacional de Motociclismo.

De forma oficial, foi esta terça-feira anunciada a chegada do piloto português à BMW, para correr o Mundial de Superbikes de 2026. Jorge Viegas, o presidente da Federação Internacional de Motociclismo, explica que este pode ser o caminho para Oliveira regressar um dia à categoria mais mediática.

“Claro que o MotoGP é muito mais mediático, mas as Superbikes têm milhões de fãs pelo mundo inteiro”, explica em declarações a Bola Branca. “Penso que esta alternativa de ir para a BMW é talvez a única forma que ele terá para regressar, caso a BMW vá para o MotoGP. Fala-se há muito tempo, parece que ainda não será em 2027. Se fizer bons resultados e forem para o MotoGP, de certo que o vão levar…”

Encerra-se assim o ciclo do piloto almadense no MotoGP. “Todos nós queríamos que o Miguel continuasse no MotoGP, a começar por ele”, continua Viegas. “Não deu. Teve dois anos muito difíceis, com várias quedas. Chegámos a um ponto em que não havia mais alternativa nenhuma.”

Jorge Viegas explica ainda a ligação de Miguel Oliveira à atual equipa e o desfecho da história. “O Miguel tinha um contrato que permitia à Yamaha, caso ele não atingisse determinadas performances neste campeonato, rescindir o contrato com o piloto. Ele ainda tinha um ano de contrato, mas acabaram por mudar de piloto.”

Oliveira junta-se agora a Danilo Petrucci nas Superbikes.

