F1 vai ter a primeira corrida sob "perigo de calor" em Singapura

A Fórmula 1 vai ter, este fim de semana, a primeira corrida da história do campeonato debaixo de "perigo de calor", declarado pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) devido a uma previsão de temperaturas superiores a 31 graus Celsius. O Grande Prémio pode ainda ser afetado por chuva. O Grande Prémio de Singapura, na F1 desde 2008, é conhecido por ser dos mais duros, fisicamente, para os pilotos, num ambiente de temperaturas e humidade ambiente altas, enquanto o circuito é marcado por muitas curvas (e, por isso, travagens) e as corridas habitualmente vão até ao limite de duas horas.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A declaração de "perigo de calor" permite aos pilotos utilizar coletes de arrefecimento, com tubos de líquido arrefecido, para baixar a temperatura corporal. O uso dos coletes não é obrigatório, ao contrário das primeiras intenções da FIA — contudo, o equipamento de arrefecimento vai ser colocado em todos os carros, para garantir que os pilotos que optam por utilizar os coletes não carregam, literalmente, uma penalização de peso ao longo da qualificação e corrida.

Além disso, os pilotos que não utilizam os coletes vão transportar 500 gramas de lastro no cockpit do carro, para garantir igualdade perante os pilotos que utilizarem os coletes. O sistema já foi utilizado em corrida, de forma subtil, por George Russell no Grande Prémio do Bahrein, em abril deste ano. O piloto da Mercedes terminou essa corrida em segundo lugar, e afirmou ter sentido a diferença. "Foi definitivamente muito percetível quando liguei a água fria", explicou o britânico então, afirmando que "no início da corrida estava a cerca de 16 graus Celsius a circular à volta do meu corpo, o que é bastante agradável num cockpit que está a mais de 50 graus".

Carlos Sainz (Williams) — que, tal como Russell, é diretor da associação de pilotos (GPDA) —, considera "justa" a decisão da FIA, sustentando que "apenas calor não é mau para nós", nem sequer "a humidade por si só é muito má se não estiver muito quente". "Mas quando estão 28, 30 graus Celsius, mais humidade, aí chega aos níveis de Singapura, e é duro", afirmou o espanhol. Porque foi criada a regra do "perigo de calor"? A regra foi criada após o Grande Prémio do Qatar de 2023. Nessa corrida, as temperaturas acima dos 30 graus Celsius, mesmo à noite, a par da humidade elevada, fizeram as temperaturas no carros andar entre os 60 e os 80 graus Celsius, segundo estimou a FIA. O esforço físico exigido pela pista de Doha, onde quase todas as curvas são de alta velocidade, apenas piorou o caso. Além disso, um máximo de 18 voltas com os mesmos pneus, imposto apenas para essa corrida devido a preocupações sobre possíveis falhas estruturais dos pneus, tornou a corrida num autêntico sprint, exigindo ainda mais dos pilotos. Este caldo provocou uma situação perigosa. As consequências do calor fizeram Logan Sargeant (então da Williams) desistir com os primeiros sintomas de um golpe de calor (tendo já sintomas de gripe durante o fim de semana), Esteban Ocon (na Alpine) vomitar dentro do capacete (na 15.ª de 57 voltas) e Lance Stroll desmaiar brevemente depois de sair do carro, no final da corrida — durante a qual, disse, perdeu momentaneamente a consciência por várias vezes. Houve também pilotos a sofrer queimaduras leves devido aos equipamentos no interior do cockpit.