Miguel Oliveira apurado para a Q2 na Indonésia

03 out, 2025 - 19:01
O piloto Miguel Oliveira apurou-se esta sexta-feira diretamente para a Q2 do GP da Indonésia de MotoGP. O português fez o nono tempo na segunda sessão de treinos livres, no circuito de Mandalika.
A melhor volta do piloto da Prima Pramac foi cumprida em 1.29,930 minutos. É a primeira vez que o português se apura diretamente para a Q2 esta temporada.
Por sua vez, Marc Márquez vai pela primeira vez à Q1 depois de ter sofrido duas quedas.
A Q1 realiza-se às 3h50 da manhã e a Q2 às 4h15. Às 8h00 terá lugar a corrida sprint.