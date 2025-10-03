Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 03 out, 2025
MotoGP

Miguel Oliveira apurado para a Q2 na Indonésia

03 out, 2025 - 19:01

Às 8h00 de sábado vai decorrer a corrida sprint.

O piloto Miguel Oliveira apurou-se esta sexta-feira diretamente para a Q2 do GP da Indonésia de MotoGP. O português fez o nono tempo na segunda sessão de treinos livres, no circuito de Mandalika.

A melhor volta do piloto da Prima Pramac foi cumprida em 1.29,930 minutos. É a primeira vez que o português se apura diretamente para a Q2 esta temporada.

Por sua vez, Marc Márquez vai pela primeira vez à Q1 depois de ter sofrido duas quedas.

A Q1 realiza-se às 3h50 da manhã e a Q2 às 4h15. Às 8h00 terá lugar a corrida sprint.

