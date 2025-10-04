Como pode a McLaren ser campeã de equipas da F1 pela 10.ª vez já no GP de Singapura?

É apenas uma questão de tempo até à McLaren ser campeã de equipas na Fórmula 1 (F1) pelo segundo ano consecutivo. O domínio da equipa britânica, fundada pelo neozelandês Bruce McLaren, foi tornando praticamente certa, na temporada de 2025, a conquista do décimo título de construtores, seis corridas antes do cair do pano. A primeira oportunidade para assegurar o campeonato apresentou-se no GP do Azerbaijão, a corrida mais recente. Contudo, uma performance atipicamente fraca da McLaren nas ruas de Baku eliminou a hipótese de a equipa que chama "papaia" ao tom de laranja que utiliza ser campeã sete corridas antes do final da temporada — que teria sido um recorde. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Este fim de semana, no Grande Prémio de Singapura, a história é diferente. Para o fazer nas ruas da cidade-Estado da península malaia, a McLaren apenas precisa de ficar 303 pontos à frente da concorrência depois da bandeira axadrezada no domingo. Isto porque, depois do GP de Singapura, ficam a sobrar, no máximo, precisamente esses 303 pontos para as equipas — 258 pelos primeiros e segundos lugares em cada Grande Prémio, e 45 pelo mesmo resultado nas corridas sprint em Austin, Interlagos e no Qatar.

Com 623 pontos contra 290 da Mercedes, a segunda classificada, a vantagem de 333 pontos da McLaren permite à equipa sediada em Woking perder terreno para os rivais e, ainda assim, sagrar-se campeã. Para adiar novamente o 10.º campeonato de construtores da McLaren, a Mercedes e a Ferrari — as equipas que ainda podem, matematicamente, ultrapassar a McLaren — devem reduzir a diferença para 301 pontos. Apesar das vitórias nas duas corridas mais recentes, a Red Bull já não consegue recuperar a coroa — ao passo que Max Verstappen ainda pode evitar que um dos pilotos da equipa laranja papaia seja campeão.

A Mercedes só o conseguirá fazer se somar mais 31 pontos que a McLaren — isto é, necessita pelo menos de um segundo e terceiro lugar (equivalentes a 33 pontos) de George Russell e Kimi Antonelli. Já para a Ferrari, apenas uma dobradinha — vitória e segundo lugar — de Charles Leclerc e Lewis Hamilton será suficiente para evitar, por agora, o título da McLaren. A Scuderia precisa de 35 pontos para o fazer, e uma dobradinha equivale a 43 pontos. Do lado da McLaren, a tarefa é mais simples: basta um terceiro lugar, que vale 15 pontos, para ser campeã de construtores pela 10.ª vez — na verdade, se um carro terminar em quarto e outro terminar em décimo, a equipa soma exatamente os 13 pontos de que necessita. A McLaren foi campeã em 2024, o primeiro campeonato de construtores que venceu desde 1998, e soma 12 campeonatos de pilotos conquistados nos seus carros.

Ao mesmo tempo, Lando Norris e Oscar Piastri lutam pelo campeonato de pilotos, a primeira luta interna da McLaren desde o combate entre Fernando Alonso e Lewis Hamilton, em 2007. A McLaren pode, ainda, quebrar o recorde de maior número de pontos numa temporada — o atual máximo são os 860 pontos conquistados pela Red Bull em 2023 — e da maior vantagem para o segundo lugar — 451 pontos, também pela Red Bull em 2023. Também os recordes de maior número de pódios numa temporada (33, pela Mercedes em 2016) e maior número de voltas mais rápidas (14, pela Ferrari em 2004) estão ao alcance da McLaren. A segunda equipa mais antiga da F1 pode ainda quebrar o seu próprio recorde de maior número de vitórias na mesma época — 15 vitórias, conquistadas na lendária temporada de 1988 entre Ayrton Senna e Alain Prost.