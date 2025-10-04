Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 03 out, 2025
Russell sai da pole position em Singapura

04 out, 2025 - 16:56

Corrida marcada para as 13h00 deste domingo.

O britânico George Russell fez o melhor tempo na qualificação para o GP de Singapura de Fórmula 1.

O piloto da Mercedes cumpriu a volta rápida em 1:29.158 minutos, à frente de Max Verstappen (Red Bull) e Oscar Piastri (McLaren).

“Será uma corrida longa e extenuante amanhã, mas sabíamos que o carro tinha potencial. Kimi (Antonelli) esteve ótimo durante todo o fim de semana e eu fiz muitas mudanças depois de ver o que ele foi capaz de fazer ontem à tarde. Estou muito feliz com a pole position”, disse Russell após a qualificação.

A corrida começa este domingo, a partir das 13h00.

