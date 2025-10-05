George Russell vence F1 em Singapura. Norris reduz diferença para Piastri na luta pelo título

O início da corrida ficou ainda marcado pela ultrapassagem de Lando Norris a Oscar Piastri. Norris teve uma qualificação menos bem conseguida , e procurou compensar isso logo que possível, nas primeiras curvas. Para o fazer, lançou-se no interior da terceira curva, tocando na traseira de Verstappen e, sequencialmente, batendo ligeiramente, roda com roda, em Piastri , que teve de levantar o pé para não acabar novamente uma primeira volta no muro.

O primeiro passo para a segunda vitória de Russell e da Mercedes na temporada de 2025 foi dado na qualificação, com a pole position. O segundo foi no arranque da corrida, quando a aposta de Verstappen, que arrancou com pneus macios, não resultou numa ultrapassagem , e o Red Bull do tetracampeão em título foi tendo alguns problemas ao longo da corrida, que afetaram principalmente a travagem do carro.

Além do 10.º título de construtores da McLaren na F1 , o resultado significa que tanto Verstappen como Norris se aproximaram do líder do campeonato , Oscar Piastri , que terminou em quarto. O australiano da McLaren soma agora 336 pontos, contra 314 de Lando Norris e 273 de Max Verstappen — que reduziram, respetivamente, a diferença em três e seis pontos. Os pilotos ainda têm um máximo de 174 pontos disponíveis nos últimos seis Grandes Prémios — três dos quais com corridas sprint, cuja vitória vale oito pontos.

Norris passou assim para o terceiro lugar, enquanto Piastri, claramente irritado, e agora em quarto, perguntou à equipa através do rádio se não iam fazer nada sobre a ultrapassagem do colega e rival pelo título — uma clara consequência da abordagem intervencionista que a McLaren tem tido sobre a luta pelo campeonato de pilotos em 2025. Com o título de equipas finalmente nas mãos, e o toque de hoje entre pilotos, não é improvável que haja menos respeito pela tão desejada harmonia interna da equipa daqui em diante.

Enquanto Verstappen se queixou consistentemente de problemas no carro — a certa altura, o neerlandês evitou, por pouco, bater num dos muros após uma travagem mais problemática —, Lando Norris colou-se insistentemente na traseira do Red Bull. Contudo, o circuito de Singapura continua a não ser o melhor para ultrapassagens, e Max Verstappen conseguiu gerir os problemas, evitando ser ultrapassado.

Depois das queixas, Oscar Piastri teve uma corrida anónima, com exceção de um troca de pneus muito demorada — uma paragem acima de cinco segundos qualifica-se como uma eternidade na F1. Kimi Antonelli (Mercedes) fez, provavelmente, a melhor ultrapassagem da corrida, quando superou Charles Leclerc de forma decisiva. Contudo, além disso, há pouco a contar sobre as corridas destes dois pilotos, assim como a de Lewis Hamilton.

O espaço entre estes carros e os que seguiam atrás era tanto que a Ferrari sentiu-se à vontade para dar a Hamilton pneus macios na última dezena de voltas, mas serviram para pouco mais do que fazer uma volta mais rápida. A Ferrari ainda deu, a meio da corrida, uma oportunidade para Hamilton tentar ultrapassar Antonelli, mas a troca de posições não deu frutos para a Scuderia.

Hamilton acabou por ser penalizado com cinco segundos por, nas últimas voltas, sair da pista "sem uma razão justificável, múltiplas vezes", conseguindo dessa forma manter-se à frente de Alonso na última volta. No resultado final, Hamilton desde a oitavo enquanto o espanhol sobe a sétimo.

Fernando Alonso (Aston Martin) e Oliver Bearman (Haas) beneficiaram de um pequeno problema de motor de Isack Hadjar, terminando à frente do Racing Bulls depois de arrancarem atrás. Carlos Sainz, que partiu de 18.º, conseguiu compensar a desqualificação dos dois Williams, terminando em décimo, o último lugar pontuável, e também à frente de Hadjar.

A F1 segue agora para o GP dos Estados Unidos, em Austin, no estado do Texas, onde há corrida sprint no sábado, 18 de outubro, e o Grande Prémio habitual a 19 de outubro.

Resultado GP Singapura

George Russell (Mercedes) 25 pontos Max Verstappen (Red Bull) +5.430s - 18 pontos Lando Norris (McLaren) +6.066s - 15 pontos Oscar Piastri (McLaren) +8.146s - 12 pontos Kimi Antonelli (Mercedes) +33.681s - 10 pontos Charles Leclerc (Ferrari) +45.996s - 8 pontos Fernando Alonso (Aston Martin) +80.667s - 6 pontos Lewis Hamilton (Ferrari) +80.251s [penalização de 5s] - 4 pontos Oliver Bearman (Haas) +93.527s - 2 pontos Carlos Sainz (Williams) +1 volta - 1 ponto Isack Hadjar (Racing Bulls) +1 volta Yuki Tsunoda (Red Bull) +1 volta Lance Stroll (Aston Martin) +1 volta Alexander Albon (Williams) +1 volta Liam Lawson (Racing Bulls) +1 volta Franco Colapinto (Alpine) +1 volta Gabriel Bortoleto (Sauber) +1 volta Esteban Ocon (Haas) +1 volta Pierre Gasly (Alpine) +1 volta Nico Hulkenberg (Sauber) +1 volta

[notícia atualizada às 16h23, com penalização de Lewis Hamilton]