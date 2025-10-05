George Russell vence F1 em Singapura. Norris reduz diferença para Piastri na luta pelo título

05 out, 2025 - 14:54 • João Pedro Quesado
George Russell venceu este domingo o Grande Prémio de Singapura de Fórmula 1. O piloto da Mercedes nunca foi ameaçado na frente da corrida, terminando na frente de Max Verstappen e Lando Norris — um terceiro lugar mais que suficiente para dar à McLaren o campeonato de equipas de 2025.
Além do 10.º título de construtores da McLaren na F1, o resultado significa que tanto Verstappen como Norris se aproximaram do líder do campeonato, Oscar Piastri, que terminou em quarto. O australiano da McLaren soma agora 336 pontos, contra 314 de Lando Norris e 273 de Max Verstappen — que reduziram, respetivamente, a diferença em três e seis pontos. Os pilotos ainda têm um máximo de 174 pontos disponíveis nos últimos seis Grandes Prémios — três dos quais com corridas sprint, cuja vitória vale oito pontos.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
O primeiro passo para a segunda vitória de Russell e da Mercedes na temporada de 2025 foi dado na qualificação, com a pole position. O segundo foi no arranque da corrida, quando a aposta de Verstappen, que arrancou com pneus macios, não resultou numa ultrapassagem, e o Red Bull do tetracampeão em título foi tendo alguns problemas ao longo da corrida, que afetaram principalmente a travagem do carro.
O início da corrida ficou ainda marcado pela ultrapassagem de Lando Norris a Oscar Piastri. Norris teve uma qualificação menos bem conseguida, e procurou compensar isso logo que possível, nas primeiras curvas. Para o fazer, lançou-se no interior da terceira curva, tocando na traseira de Verstappen e, sequencialmente, batendo ligeiramente, roda com roda, em Piastri, que teve de levantar o pé para não acabar novamente uma primeira volta no muro.
Fórmula 1
Com uma vantagem inultrapassável de 323 pontos sob(...)
Norris passou assim para o terceiro lugar, enquanto Piastri, claramente irritado, e agora em quarto, perguntou à equipa através do rádio se não iam fazer nada sobre a ultrapassagem do colega e rival pelo título — uma clara consequência da abordagem intervencionista que a McLaren tem tido sobre a luta pelo campeonato de pilotos em 2025. Com o título de equipas finalmente nas mãos, e o toque de hoje entre pilotos, não é improvável que haja menos respeito pela tão desejada harmonia interna da equipa daqui em diante.
Enquanto Verstappen se queixou consistentemente de problemas no carro — a certa altura, o neerlandês evitou, por pouco, bater num dos muros após uma travagem mais problemática —, Lando Norris colou-se insistentemente na traseira do Red Bull. Contudo, o circuito de Singapura continua a não ser o melhor para ultrapassagens, e Max Verstappen conseguiu gerir os problemas, evitando ser ultrapassado.
Depois das queixas, Oscar Piastri teve uma corrida anónima, com exceção de um troca de pneus muito demorada — uma paragem acima de cinco segundos qualifica-se como uma eternidade na F1. Kimi Antonelli (Mercedes) fez, provavelmente, a melhor ultrapassagem da corrida, quando superou Charles Leclerc de forma decisiva. Contudo, além disso, há pouco a contar sobre as corridas destes dois pilotos, assim como a de Lewis Hamilton.
O espaço entre estes carros e os que seguiam atrás era tanto que a Ferrari sentiu-se à vontade para dar a Hamilton pneus macios na última dezena de voltas, mas serviram para pouco mais do que fazer uma volta mais rápida. A Ferrari ainda deu, a meio da corrida, uma oportunidade para Hamilton tentar ultrapassar Antonelli, mas a troca de posições não deu frutos para a Scuderia.
Hamilton acabou por ser penalizado com cinco segundos por, nas últimas voltas, sair da pista "sem uma razão justificável, múltiplas vezes", conseguindo dessa forma manter-se à frente de Alonso na última volta. No resultado final, Hamilton desde a oitavo enquanto o espanhol sobe a sétimo.
Fernando Alonso (Aston Martin) e Oliver Bearman (Haas) beneficiaram de um pequeno problema de motor de Isack Hadjar, terminando à frente do Racing Bulls depois de arrancarem atrás. Carlos Sainz, que partiu de 18.º, conseguiu compensar a desqualificação dos dois Williams, terminando em décimo, o último lugar pontuável, e também à frente de Hadjar.
A F1 segue agora para o GP dos Estados Unidos, em Austin, no estado do Texas, onde há corrida sprint no sábado, 18 de outubro, e o Grande Prémio habitual a 19 de outubro.
[notícia atualizada às 16h23, com penalização de Lewis Hamilton]