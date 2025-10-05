Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 03 out, 2025
Fórmula 1

George Russell vence F1 em Singapura. Norris reduz diferença para Piastri na luta pelo título

05 out, 2025 - 14:54 • João Pedro Quesado

Mercedes vence pela segunda vez em 2025. Norris tirou Piastri do caminho na primeira curva, assegurando que não perdia mais pontos na luta pelo título. Com seis corridas até ao fim da temporada, a F1 segue agora para Austin, para o GP dos Estados Unidos, entre 17 e 19 de outubro.

George Russell venceu este domingo o Grande Prémio de Singapura de Fórmula 1. O piloto da Mercedes nunca foi ameaçado na frente da corrida, terminando na frente de Max Verstappen e Lando Norris — um terceiro lugar mais que suficiente para dar à McLaren o campeonato de equipas de 2025.

Além do 10.º título de construtores da McLaren na F1, o resultado significa que tanto Verstappen como Norris se aproximaram do líder do campeonato, Oscar Piastri, que terminou em quarto. O australiano da McLaren soma agora 336 pontos, contra 314 de Lando Norris e 273 de Max Verstappen — que reduziram, respetivamente, a diferença em três e seis pontos. Os pilotos ainda têm um máximo de 174 pontos disponíveis nos últimos seis Grandes Prémios — três dos quais com corridas sprint, cuja vitória vale oito pontos.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O primeiro passo para a segunda vitória de Russell e da Mercedes na temporada de 2025 foi dado na qualificação, com a pole position. O segundo foi no arranque da corrida, quando a aposta de Verstappen, que arrancou com pneus macios, não resultou numa ultrapassagem, e o Red Bull do tetracampeão em título foi tendo alguns problemas ao longo da corrida, que afetaram principalmente a travagem do carro.

O início da corrida ficou ainda marcado pela ultrapassagem de Lando Norris a Oscar Piastri. Norris teve uma qualificação menos bem conseguida, e procurou compensar isso logo que possível, nas primeiras curvas. Para o fazer, lançou-se no interior da terceira curva, tocando na traseira de Verstappen e, sequencialmente, batendo ligeiramente, roda com roda, em Piastri, que teve de levantar o pé para não acabar novamente uma primeira volta no muro.

McLaren sagra-se campeã de equipas da F1 pela 10.ª vez

Fórmula 1

McLaren sagra-se campeã de equipas da F1 pela 10.ª vez

Com uma vantagem inultrapassável de 323 pontos sob(...)

Norris passou assim para o terceiro lugar, enquanto Piastri, claramente irritado, e agora em quarto, perguntou à equipa através do rádio se não iam fazer nada sobre a ultrapassagem do colega e rival pelo título — uma clara consequência da abordagem intervencionista que a McLaren tem tido sobre a luta pelo campeonato de pilotos em 2025. Com o título de equipas finalmente nas mãos, e o toque de hoje entre pilotos, não é improvável que haja menos respeito pela tão desejada harmonia interna da equipa daqui em diante.

Enquanto Verstappen se queixou consistentemente de problemas no carro — a certa altura, o neerlandês evitou, por pouco, bater num dos muros após uma travagem mais problemática —, Lando Norris colou-se insistentemente na traseira do Red Bull. Contudo, o circuito de Singapura continua a não ser o melhor para ultrapassagens, e Max Verstappen conseguiu gerir os problemas, evitando ser ultrapassado.

Depois das queixas, Oscar Piastri teve uma corrida anónima, com exceção de um troca de pneus muito demorada — uma paragem acima de cinco segundos qualifica-se como uma eternidade na F1. Kimi Antonelli (Mercedes) fez, provavelmente, a melhor ultrapassagem da corrida, quando superou Charles Leclerc de forma decisiva. Contudo, além disso, há pouco a contar sobre as corridas destes dois pilotos, assim como a de Lewis Hamilton.

O espaço entre estes carros e os que seguiam atrás era tanto que a Ferrari sentiu-se à vontade para dar a Hamilton pneus macios na última dezena de voltas, mas serviram para pouco mais do que fazer uma volta mais rápida. A Ferrari ainda deu, a meio da corrida, uma oportunidade para Hamilton tentar ultrapassar Antonelli, mas a troca de posições não deu frutos para a Scuderia.

Hamilton acabou por ser penalizado com cinco segundos por, nas últimas voltas, sair da pista "sem uma razão justificável, múltiplas vezes", conseguindo dessa forma manter-se à frente de Alonso na última volta. No resultado final, Hamilton desde a oitavo enquanto o espanhol sobe a sétimo.

Fernando Alonso (Aston Martin) e Oliver Bearman (Haas) beneficiaram de um pequeno problema de motor de Isack Hadjar, terminando à frente do Racing Bulls depois de arrancarem atrás. Carlos Sainz, que partiu de 18.º, conseguiu compensar a desqualificação dos dois Williams, terminando em décimo, o último lugar pontuável, e também à frente de Hadjar.

A F1 segue agora para o GP dos Estados Unidos, em Austin, no estado do Texas, onde há corrida sprint no sábado, 18 de outubro, e o Grande Prémio habitual a 19 de outubro.

Resultado GP Singapura

  1. George Russell (Mercedes) 25 pontos
  2. Max Verstappen (Red Bull) +5.430s - 18 pontos
  3. Lando Norris (McLaren) +6.066s - 15 pontos
  4. Oscar Piastri (McLaren) +8.146s - 12 pontos
  5. Kimi Antonelli (Mercedes) +33.681s - 10 pontos
  6. Charles Leclerc (Ferrari) +45.996s - 8 pontos
  7. Fernando Alonso (Aston Martin) +80.667s - 6 pontos
  8. Lewis Hamilton (Ferrari) +80.251s [penalização de 5s] - 4 pontos
  9. Oliver Bearman (Haas) +93.527s - 2 pontos
  10. Carlos Sainz (Williams) +1 volta - 1 ponto
  11. Isack Hadjar (Racing Bulls) +1 volta
  12. Yuki Tsunoda (Red Bull) +1 volta
  13. Lance Stroll (Aston Martin) +1 volta
  14. Alexander Albon (Williams) +1 volta
  15. Liam Lawson (Racing Bulls) +1 volta
  16. Franco Colapinto (Alpine) +1 volta
  17. Gabriel Bortoleto (Sauber) +1 volta
  18. Esteban Ocon (Haas) +1 volta
  19. Pierre Gasly (Alpine) +1 volta
  20. Nico Hulkenberg (Sauber) +1 volta

[notícia atualizada às 16h23, com penalização de Lewis Hamilton]

Tópicos
Ouvir
