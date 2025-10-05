McLaren sagra-se campeã de equipas da F1 pela 10.ª vez

A última vez que a McLaren venceu campeonatos de forma consecutiva foi no século passado. Na era de Ayrton Senna, que roubou a Alain Prost o lugar de piloto líder da McLaren, a equipa venceu os campeonatos de 1988, 1989, 1990 e 1991 . Ainda nessa década, a McLaren foi campeã em 1998, no ano do primeiro título de Mika Hakkinen.

Com este décimo título, a McLaren passa a ser a segunda equipa com mais títulos na história da F1 , atrás da Ferrari — com 16 campeonatos de construtores, o mais recente em 2008 — e à frente da Williams — que não vence campeonatos desde 1997.

A equipa de Woking conquistou o título com um terceiro lugar de Lando Norris e um quarto lugar de Oscar Piastri no Grande Prémio de Singapura, que George Russell (Mercedes) venceu. A equipa passa a ter assim 650 pontos, e uma vantagem inultrapassável de 323 pontos para a equipa no segundo lugar, a Mercedes .

A McLaren conquistou, este domingo, o título de campeã de equipas de 2025 na Fórmula 1 . O décimo campeonato de construtores da história da McLaren é o primeiro que a equipa campeã em 2024 vence de forma consecutiva desde a era de Ayrton Senna, entre o final da década de 1980 e o início da década de 1990.

Há apenas mais duas equipas a competir na F1 que já foram campeãs. A Mercedes tem oito campeonatos — todos conquistados de forma sucessiva entre 2014 e 2021 —, sendo a quarta equipa com mais títulos, e a Red Bull tem seis campeonatos — o mais recente em 2023.



O título da McLaren em 2025 também significa que, entre construtores de motores, a Mercedes iguala os 12 títulos da Renault. Este recorde específico também pertence à Ferrari, com os mesmos 16 títulos.

O campeonato de pilotos de 2025 conta com a primeira luta entre pilotos da McLaren desde o embate entre Lewis Hamilton e Fernando Alonso, em 2007. Oscar Piastri tem, atualmente, a vantagem sobre Lando Norris, e Max Verstappen ainda se pode intrometer, apesar de isso se tornar mais difícil a cada corrida que passa.

A McLaren pode, ainda, em 2025, quebrar o recorde de pontos numa temporada — o atual máximo são os 860 pontos conquistados pela Red Bull em 2023 — e da maior vantagem para o segundo lugar — 451 pontos, também pela Red Bull em 2023.

Também os recordes de maior número de pódios numa temporada (33, pela Mercedes em 2016) e maior número de voltas mais rápidas (14, pela Ferrari em 2004) estão ao alcance da McLaren. A segunda equipa mais antiga da F1 pode ainda quebrar o próprio recorde de vitórias na mesma época — 15 vitórias, conquistadas na lendária temporada de 1988 entre Ayrton Senna e Alain Prost.