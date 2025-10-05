Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 03 out, 2025
MotoGP. Fermin Aldeguer vence pela primeira vez, Miguel Oliveira fica em 11.º

05 out, 2025 - 09:43

O já consagrado campeão do mundo, Marc Márquez, saiu lesionado da prova.

O espanhol Fermin Aldeguer venceu o Grande Prémio de MotoGP da Indonésia este domingo.

É a prmeira vez que o piloto estreante na competição consegue vencer um Grande Prémio.

Em segundo lugar ficou o espanhol Pedro Acosta Sanchez e o pódio ficou completo com Alex Marquez.

O português Miguel Oliveira ficou em 11.º lugar, depois de se ter qualificado em décimo.

Já Márc Marquez, que já se sagrou campeão mundial de MotoGP, este ano, acabou por cair da moto, depois de uma colisão com Marco Bezzecchi, e sofrer uma lesão na clavícula direita.

