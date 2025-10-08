Félix da Costa vai fazer roncar um Jaguar na Fórmula E: "Estou mesmo entusiasmado"

António Félix da Costa vai competir pela Jaguar TCS Racing no Mundial de Fórmula E, depois de abandonar a Porsche. Assim, o português continua a integrar uma das equipas de fábrica do pelotão, avançando para a sua 12.ª temporada. É dos poucos a competir desde o início da categoria elétrica.

O piloto natural de Cascais, de 34 anos, tinha anunciado no passado dia 19 de setembro que deixava a marca alemã e esta quarta-feira foi anunciado na Jaguar, exatamente às 13h09, numa alusão ao número dos dois pilotos da equipa. Félix da Costa correrá com o 13 e Mitch Evans com o 09.

Ao serviço da Porsche, António Félix da Costa conquistou ainda cinco vitórias, quatro delas em 2024.

"Agradeço muito à Porsche por todos estes anos, momentos bons que tivemos e estou muito feliz com esta nova aventura na Fórmula E, um campeonato que me tem dado muitas alegrias e também muitas aprendizagens. Espero poder contribuir com toda a minha experiência para levar esta equipa às vitórias a que têm acostumado os seus fãs", começou por dizer o piloto de Cascais, numa declaração enviada à agência Lusa.