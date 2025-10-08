Menu
Félix da Costa vai fazer roncar um Jaguar na Fórmula E: "Estou mesmo entusiasmado"

08 out, 2025 - 15:24 • Lusa

O piloto natural de Cascais, de 34 anos, tinha anunciado no passado dia 19 de setembro que deixava a Porsche.

António Félix da Costa vai competir pela Jaguar TCS Racing no Mundial de Fórmula E, depois de abandonar a Porsche. Assim, o português continua a integrar uma das equipas de fábrica do pelotão, avançando para a sua 12.ª temporada. É dos poucos a competir desde o início da categoria elétrica.

O piloto natural de Cascais, de 34 anos, tinha anunciado no passado dia 19 de setembro que deixava a marca alemã e esta quarta-feira foi anunciado na Jaguar, exatamente às 13h09, numa alusão ao número dos dois pilotos da equipa. Félix da Costa correrá com o 13 e Mitch Evans com o 09.

Ao serviço da Porsche, António Félix da Costa conquistou ainda cinco vitórias, quatro delas em 2024.

"Agradeço muito à Porsche por todos estes anos, momentos bons que tivemos e estou muito feliz com esta nova aventura na Fórmula E, um campeonato que me tem dado muitas alegrias e também muitas aprendizagens. Espero poder contribuir com toda a minha experiência para levar esta equipa às vitórias a que têm acostumado os seus fãs", começou por dizer o piloto de Cascais, numa declaração enviada à agência Lusa.

Félix da Costa, que foi campeão desta categoria em 2020, mostra-se "entusiasmado" com o novo desafio na Jaguar.

"Tiveram uma temporada muito bem conseguida no ano passado e a ideia é sempre fazer melhor com o Mitch Evans, o Ian James e toda a equipa, que me receberam muito bem. Estou mesmo entusiasmado", concluiu.

O campeonato arranca em São Paulo, no Brasil, a 6 de dezembro.

Com 11 temporadas acumuladas, Félix da Costa acumula uma experiência que poucos têm na Fórmula E, tendo conhecido o campeonato desde a sua criação em 2014.

Desde então, somou vários pódios e vitórias ao serviço da Aguri, Andretti (incluindo na altura em que foi a equipa de fábrica da BMW), DS Techeetah, Porsche e, agora, Jaguar.

No seu percurso, conseguiu um título na temporada de 2019/2020 marcada pela pandemia com seis corridas em Berlim a serem a solução para poder compor o calendário. Na altura, estava na DS Techeetah.

Depois disso, Félix da Costa tem sido protagonista na luta por resultados cimeiros em corridas, mas a sua melhor classificação final no Mundial foi o quinto lugar na época que acabou em julho.

