Jorge Brandão morre no Rali de Marrocos

17 out, 2025 - 16:52
O piloto português Jorge Brandão morreu esta sexta-feira durante uma etapa do Rali de Marrocos, anunciou a organização.
Jorge Brandão, de 46 anos, sofreu uma queda com a sua mota numa zona de dunas.
O acidente aconteceu ao quilómetro 214 durante a última etapa do Rali de Marrocos, prova que encerrou o Mundial de Rally-Raid 2025.
O piloto português ainda foi transportado de helicóptero ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
"Hoje, 17 de outubro, durante a quinta etapa do Rally de Marrocos, que decorre em circuito fechado em torno de Erfoud, o motociclista Jorge Brandão, que participava pela segunda vez na corrida, sofreu uma queda nas dunas no quilómetro 214. Foi rapidamente atendido pelos médicos de um helicóptero médico que o transportou para o hospital de Erfoud, onde infelizmente faleceu às 13h55", informou a organização do Rali de Marrocos.
Jorge Brandão, um empresário de Arouca, tinha feito esta temporada a sua estreia no Rali Dakar, em automóvel, como navegador do piloto espanhol Carlos Vento.