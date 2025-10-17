Menu
  Bola Branca 18h14
  17 out, 2025
Jorge Brandão morre no Rali de Marrocos

17 out, 2025 - 16:52 • Ricardo Vieira

Piloto português sofreu uma queda numa zona de dunas e não resistiu aos ferimentos.

O piloto português Jorge Brandão morreu esta sexta-feira durante uma etapa do Rali de Marrocos, anunciou a organização.

Jorge Brandão, de 46 anos, sofreu uma queda com a sua mota numa zona de dunas.

O acidente aconteceu ao quilómetro 214 durante a última etapa do Rali de Marrocos, prova que encerrou o Mundial de Rally-Raid 2025.

O piloto português ainda foi transportado de helicóptero ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

"Hoje, 17 de outubro, durante a quinta etapa do Rally de Marrocos, que decorre em circuito fechado em torno de Erfoud, o motociclista Jorge Brandão, que participava pela segunda vez na corrida, sofreu uma queda nas dunas no quilómetro 214. Foi rapidamente atendido pelos médicos de um helicóptero médico que o transportou para o hospital de Erfoud, onde infelizmente faleceu às 13h55", informou a organização do Rali de Marrocos.

Marcelo lamenta "morte trágica"

Jorge Brandão, um empresário de Arouca, tinha feito esta temporada a sua estreia no Rali Dakar, em automóvel, como navegador do piloto espanhol Carlos Vento.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a "morte trágica" do piloto Jorge Brandão.
"O Presidente da República lamenta a morte trágica do piloto motociclista Jorge Brandão, ocorrida durante a quinta e última etapa do Rali de Marrocos, em Erfoud", refere uma nota divulgada no site oficial da Presidência de República Portuguesa, na qual Marcelo Rebelo de Sousa apresenta as condolências "à família, amigos e a toda a equipa "Old Friends Rally"".
