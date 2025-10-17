Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 17 out, 2025
Fórmula 1

Lando Norris, o mais rápido nos treinos livres

17 out, 2025 - 20:42

Corrida em Austin vai decorrer este fim de semana.

Lando Norris foi o piloto mais rápido na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1, em Austin.

O britânico da McLaren fez a melhor volta em 1:33.294s.

O segundo tempo foi do alemão Nico Hülkenberg (Kick Sauber) e o terceiro de Oscar Piastri (McLaren).

Ainda esta sexta-feira, a partir das 22h30, os pilotos voltam para a qualificação sprint. Este sábado decorre a corrida de sprint (18h00) e a qualificação (22h00). O GP dos EUA realiza-se às 20h00 de domingo.

