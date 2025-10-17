Marcelo lamenta "morte trágica" do piloto Jorge Brandão

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamenta a "morte trágica" do piloto Jorge Brandão, aos 46 anos, após ter sofrido um acidente durante a quinta e última etapa do Rali de Marrocos.

"O Presidente da República lamenta a morte trágica do piloto motociclista Jorge Brandão, ocorrida durante a quinta e última etapa do Rali de Marrocos, em Erfoud", refere uma curta nota divulgada no sítio oficial da Presidência de República Portuguesa, na qual Marcelo Rebelo de Sousa apresenta as condolências "à família, amigos e a toda a equipa "Old Friends Rally"".

Segundo informou a organização daquele rali africano, Jorge Brandão, que participava na prova pela segunda vez, "sofreu uma queda nas dunas ao quilómetro 214".

Brandão, da equipa "Old Friends Rally", "foi rapidamente assistido pelos médicos e transportado de helicóptero para o hospital em Erfoud, onde morreu às 13h55".