Moto GP: Miguel Oliveira foi 14.º na corrida sprint da Austrália

18 out, 2025 - 11:48 • Diogo Camilo
O piloto português Miguel Oliveira, da equipa Prima Pramac Racing, foi este sábado 14.º classificado na corrida sprint do Grande Prémio da Austrália em Moto GP.
Na corrida de apenas 13 voltas, o italiano Marco Bezzecchi, da Aprilia, venceu com três segundos de vantagem para Raul Fernandez, da Trackhouse, e Pedro Acosta, da Red Bull.
O já campeão Marc Marquez está de fora por lesão e o seu irmão Alex Marquez foi 6.º nesta corrida.
Miguel Oliveira, que arrancou da 16.ª posição, cortou a meta a 17,494 segundos do vencedor e admitiu ter sentido "problemas com a eletrónica" que afetaram a qualificação, com clara interferência no resultado final.
"Tive alguns problemas na qualificação com a eletrónica e a gestão do pneu traseiro na última curva", começou por explicar o piloto português natural de Almada.
Com estes resultados, Marco Bezzecchi aproximou-se do terceiro lugar no campeonato, que ainda pertence ao compatriota Francesco Bagnaia (Ducati), que hoje foi o penúltimo classificado.
Marc Márquez, com 545 pontos, já assegurou matematicamente a conquista do sétimo título mundial da carreira no MotoGP, enquanto Miguel Oliveira é 21.º, com 32. A corrida principal realiza-se no domingo.