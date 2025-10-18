Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 17 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

MotoGP

Moto GP: Miguel Oliveira foi 14.º na corrida sprint da Austrália

18 out, 2025 - 11:48 • Diogo Camilo

Português arrancou da 16.ª posição, cortou a meta a 17 segundos do vencedor e admitiu ter sentido "problemas com a eletrónica" que afetaram a qualificação.

A+ / A-

O piloto português Miguel Oliveira, da equipa Prima Pramac Racing, foi este sábado 14.º classificado na corrida sprint do Grande Prémio da Austrália em Moto GP.

Na corrida de apenas 13 voltas, o italiano Marco Bezzecchi, da Aprilia, venceu com três segundos de vantagem para Raul Fernandez, da Trackhouse, e Pedro Acosta, da Red Bull.

O já campeão Marc Marquez está de fora por lesão e o seu irmão Alex Marquez foi 6.º nesta corrida.

Miguel Oliveira, que arrancou da 16.ª posição, cortou a meta a 17,494 segundos do vencedor e admitiu ter sentido "problemas com a eletrónica" que afetaram a qualificação, com clara interferência no resultado final.

"Tive alguns problemas na qualificação com a eletrónica e a gestão do pneu traseiro na última curva", começou por explicar o piloto português natural de Almada.

Com estes resultados, Marco Bezzecchi aproximou-se do terceiro lugar no campeonato, que ainda pertence ao compatriota Francesco Bagnaia (Ducati), que hoje foi o penúltimo classificado.

Marc Márquez, com 545 pontos, já assegurou matematicamente a conquista do sétimo título mundial da carreira no MotoGP, enquanto Miguel Oliveira é 21.º, com 32. A corrida principal realiza-se no domingo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 17 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)