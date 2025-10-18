Verstappen ganha sprint. McLaren colidem

18 out, 2025 - 18:50
O piloto Max Verstappen vence a corrida sprint do Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1. É a terceira vitória consecutiva do atual campeão do mundo.
Já os dois McLaren, candidatos ao título, Lando Norris e Oscar Piastri, acabaram por colidir logo na largada da corrida, acabando por abandonar.
George Russell, da Mercedes, e Carlos Sainz, da Williams, fizeram o pódio no segundo e terceiro lugares, respetivamente.
Lewis Hamilton, da Ferrari, terminou a sprint no quarto lugar.
A corrida de 19 voltas terminou com o safety car, depois da colisão entre Lance Stroll, da Aston Martin e Esteban Ocon, da Haas a três voltas do final.
A corrida está marcada para as 20h00 deste domingo, mas antes, a qualificação começa já às 22h00 deste sábado.