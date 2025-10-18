Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 17 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Fórmula 1

Verstappen ganha sprint. McLaren colidem

18 out, 2025 - 18:50

A corrida em Austin decorre às 20h00 deste domingo.

A+ / A-

O piloto Max Verstappen vence a corrida sprint do Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1. É a terceira vitória consecutiva do atual campeão do mundo.

Já os dois McLaren, candidatos ao título, Lando Norris e Oscar Piastri, acabaram por colidir logo na largada da corrida, acabando por abandonar.

George Russell, da Mercedes, e Carlos Sainz, da Williams, fizeram o pódio no segundo e terceiro lugares, respetivamente.

Lewis Hamilton, da Ferrari, terminou a sprint no quarto lugar.

A corrida de 19 voltas terminou com o safety car, depois da colisão entre Lance Stroll, da Aston Martin e Esteban Ocon, da Haas a três voltas do final.

A corrida está marcada para as 20h00 deste domingo, mas antes, a qualificação começa já às 22h00 deste sábado.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 17 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)