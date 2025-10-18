Menu
Renascença
  18h14
  17 out, 2025
Fórmula 1

Verstappen sai da frente em Austin

18 out, 2025 - 23:54

A corrida está marcada para este domingo às 20h00, hora portuguesa.

Depois da vitória na corrida sprint, Max Verstappen conquistou também a “pole position” para o Grande Prémio de Fórmula 1 dos Estados Unidos.

O piloto neerlandês da Red Bull foi o mais rápido no circuito de Austin, no Texas.

Já o líder do campeonato, Oscar Piastri (McLaren) classificou-se em sexto lugar na qualificação. O seu companheiro de equipa, Lando Norris, vai sair da segunda posição da grelha.

Nota ainda para o terceiro tempo de Charles Leclerc, da Ferrari.

A corrida está marcada para este domingo às 20h00, hora portuguesa.

  • Bola Branca 18h14
  • 17 out, 2025
