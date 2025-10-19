MotoGP: Miguel Oliveira é 12.º na corrida da Austrália

19 out, 2025 - 08:52 • Diogo Camilo
O piloto português Miguel Oliveira, da Prima Pramac Racing, foi 12.º classificado na corrida de MotoGP na Austrália, em Phillip Island.
A corrida foi vencida pelo espanhol Raul Fernandez, naquela que é a primeira vitória da Trackhouse Racing, enquanto Fabio Di Giannantonio terminou na segunda posição e Marco Bezzecchi foi terceiro.
Com o resultado, Miguel Oliveira sobe assim à 20.ª posição do campeonato do mundo de MotoGP com 36 pontos, atrás do colega Alex Rins.