  Bola Branca 18h14
  17 out, 2025
MotoGP: Miguel Oliveira é 12.º na corrida da Austrália

19 out, 2025 - 08:52 • Diogo Camilo

O espanhol Raul Fernandez estreou-se a vencer na categoria, naquela que também foi a primeira vitória da equipa Trackhouse.

O piloto português Miguel Oliveira, da Prima Pramac Racing, foi 12.º classificado na corrida de MotoGP na Austrália, em Phillip Island.

A corrida foi vencida pelo espanhol Raul Fernandez, naquela que é a primeira vitória da Trackhouse Racing, enquanto Fabio Di Giannantonio terminou na segunda posição e Marco Bezzecchi foi terceiro.

Com o resultado, Miguel Oliveira sobe assim à 20.ª posição do campeonato do mundo de MotoGP com 36 pontos, atrás do colega Alex Rins.

