Razgatlioglu é campeão pela terceira vez nos Superbikes

O piloto turco Toprak Razgatlioglu (BMW) sagrou-se campeão mundial de Superbikes pela terceira vez na sua carreira, antes de assumir o lugar de Miguel Oliveira na Prima Pramac, do Mundial de MotoGP.

Será uma troca de lugares, já que o piloto português ruma em 2026 ao Mundial de Superbikes e para render precisamente Razgatlioglu.

Ao piloto turco bastou ser terceiro classificado na corrida deste domingo da última jornada do campeonato, em Jerez de la Frontera (Espanha), depois de ter sido abalroado pelo adversário, o italiano Nicolo Bulega (Ducati) na corrida de qualificação ('superpole race').

Razgatlioglu, que tinha sido segundo classificado na primeira corrida do fim de semana, no sábado, saltou para a frente do pelotão, mas Bulega deu-lhe um encosto na curva cinco, atirando com o líder do campeonato para fora de prova.

O italiano foi penalizado com uma 'long lap', que não o impediu de ganhar.

Na corrida principal do dia, Bulega ganhou confortavelmente mas, desta vez, o turco, de 28 anos, jogou para o campeonato e deixou-se ficar na terceira posição, atrás das duas Ducati oficiais.

Um resultado que foi suficiente para conquistar o terceiro campeonato da carreira (tinha ganho em 2021 e 2024) antes de dar o salto para o MotoGP, com 13 pontos de vantagem sobre Bulega.

Esta prova marcou, também, a despedida do britânico Jonathan Rea (Yamaha), recordista de títulos, com seis (2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020), que não alinhou devido a lesão.