Verstappen ganha em Austin e está mais perto do líder Piastri

19 out, 2025 - 21:48
Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prémio de Fórmula 1 dos Estados Unidos e está mais perto da luta pelo título.
O piloto neerlandês liderou do início ao fim da corrida e aproximou-se dos dois homens da McLaren. Está agora a 40 pontos da frente, depois de ter estado a 104 em agosto.
Oscar Piastri, australiano da McLaren, que lidera o campeonato, terminou a corrida de Austin em quinto lugar.
Já Lando Norris terminou no pódio, em segundo lugar, depois de ter ultrapassado Charles Leclerc, da Ferrari.
Contas feitas, Piastri lidera o campeonato à frente de Lando Norris, com 14 pontos de vantagem.
De recordar que Verstappen também ganhou a corrida sprint de sábado.
Faltam cinco provas e duas corridas sprint para terminar o campeonato.