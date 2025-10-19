Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 17 out, 2025
Fórmula 1

Verstappen ganha em Austin e está mais perto do líder Piastri

19 out, 2025 - 21:48

Faltam cinco provas e duas corridas sprint para terminar o campeonato de Fórmula 1.

Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prémio de Fórmula 1 dos Estados Unidos e está mais perto da luta pelo título.

O piloto neerlandês liderou do início ao fim da corrida e aproximou-se dos dois homens da McLaren. Está agora a 40 pontos da frente, depois de ter estado a 104 em agosto.

Oscar Piastri, australiano da McLaren, que lidera o campeonato, terminou a corrida de Austin em quinto lugar.

Já Lando Norris terminou no pódio, em segundo lugar, depois de ter ultrapassado Charles Leclerc, da Ferrari.

Contas feitas, Piastri lidera o campeonato à frente de Lando Norris, com 14 pontos de vantagem.

De recordar que Verstappen também ganhou a corrida sprint de sábado.

Faltam cinco provas e duas corridas sprint para terminar o campeonato.

